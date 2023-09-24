В майке и штанах Adidas: появились редкие кадры Путина на отдыхе в Финляндии (видео)

Будущий российский диктатор в 90-е годы ездил с Анатолием Собчаком на остров Торсе на встречу с импортером древесины из РФ. Судя по видео, Владимир Путин выглядел небрежно, в таком виде его еще не видели.

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Финский вещатель Yle показал ряд видеокадров, на котором президент России Владимир Путин в начале 1990-х годов отдыхает в Финляндии. В то время он занимал пост главы комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга.

"Домашнее видео показывает, как Путин проводил свободное время на роскошной вилле на юге Финляндии во времена распада Советского Союза. Путин одевался небрежно и вел себя очень сдержанно", – подчеркивают финские журналисты.

Будущий российский президент был одет в светлую рубашку без рукавов и синие спортивные штаны Adidas. У него были длинные и растрепанные волосы, в таком виде российского лидера еще не видели, заметили авторы материала.

"Таким был Путин до того, как разбогател: плохая ветровка, плохая прическа, плохая рубашка без рукавов и занят повседневными делами", – цитирует издание эксперта по России и журналиста The Guardian Люка Хардинга.

На одном из видео Путин в майке и спортивных штанах играет в настольный теннис со своим начальником, экс-мэром Петербурга Анатолием Собчаком с двумя телохранителями. Yle также представило момент, когда Путин, Собчак и еще несколько людей обедают на террасе.

Видео снимали на представительской вилле компании Thomesto Group на острове Торсе, южное побережье Финляндии. Thomesto импортировала необработанную древесину из РФ и связи с властями были для нее жизненно важны", сообщил вещатель.

"Визит организовали финские бизнесмены, желающие улучшить торговые отношения с Россией. К деловым партнерам относились щедро, на момент визита [Путина и Собчака] в работе не было никаких крупных торговых соглашений. Популярность Путина и Собчака могла повлиять на легкость ведения бизнеса и налоговый режим в будущем", — рассказали авторы.

Кроме настольного тенниса, во время визита гости ловили рыбу — Путина, Собчака и топ-менеджера Thomesto видели на лодке. Среди гостей на вилле была жена Путина Людмила с дочерьми.

Во время обеда с Собчаком Путин пытается шутить. Мэр Петербурга режет большой кусок мяса, а Путин говорит: "Это надо пустить на телевидение, показать, как питается мэр, кости глодает".

Напомним, что журналисты таблоида Mirror недавно писали о необычном распорядке Владимира Путина. Президент России ест на завтрак необычные блюда и не приступает к работе, пока не поплавает около двух часов.

Владимир Путин собирается в октябре отправиться в Китай, чтобы встретиться с его лидером Си Цзиньпином. Россияне надеются на обстоятельные двусторонние переговоры.