У майці та штанях Adidas: з'явилися рідкісні кадри Путіна на відпочинку у Фінляндії (відео)

Майбутній російський диктатор у 90-ті роки їздив з Анатолієм Собчаком на острів Торсе на зустріч з імпортером деревини з РФ. Судячи з відео, Володимир Путін мав недбалий вигляд, у такому вигляді його ще не бачили.

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Фінський мовник Yle показав низку відеокадрів, на яких президент Росії Володимир Путін на початку 1990-х років відпочиває у Фінляндії. У той час він обіймав посаду голови комітету із зовнішніх зв'язків мерії Санкт-Петербурга.

"Домашнє відео показує, як Путін проводив вільний час на розкішній віллі на півдні Фінляндії за часів розпаду Радянського Союзу. Путін одягався недбало і поводився дуже стримано", — підкреслюють фінські журналісти.

Майбутній російський президент був одягнений у світлу сорочку без рукавів і сині спортивні штани Adidas. У нього було довге і розпатлане волосся, у такому вигляді російського лідера ще не бачили, помітили автори матеріалу.

"Таким був Путін до того, як розбагатів: погана вітровка, погана зачіска, погана сорочка без рукавів і зайнятий повсякденними справами", — цитує видання експерта з питань Росії та журналіста The Guardian Люка Гардінга.

На одному з відео Путін у майці та спортивних штанях грає в настільний теніс зі своїм начальником, ексмером Петербурга Анатолієм Собчаком з двома охоронцями. Yle також представило момент, коли Путін, Собчак і ще кілька людей обідають на терасі.

Відео знімали на представницькій віллі компанії Thomesto Group на острові Торсе, південне узбережжя Фінляндії. Thomesto імпортувала необроблену деревину з РФ і зв'язки з владою були для неї життєво важливими", повідомив мовник.

"Візит організували фінські бізнесмени, які бажають поліпшити торговельні відносини з Росією. До ділових партнерів ставилися щедро, на момент візиту [Путіна і Собчака] в роботі не було жодних великих торговельних угод. Популярність Путіна і Собчака могла вплинути на легкість ведення бізнесу і податковий режим у майбутньому", — розповіли автори.

Крім настільного тенісу, під час візиту гості ловили рибу — Путіна, Собчака і топменеджера Thomesto бачили на човні. Серед гостей на віллі була дружина Путіна Людмила з доньками.

Під час обіду із Собчаком Путін намагається жартувати. Мер Петербурга ріже великий шматок м'яса, а Путін каже: "Це треба пустити на телебачення, показати, як харчується мер, кістки ковтає".

Нагадаємо, що журналісти таблоїду Mirror нещодавно писали про незвичайний розпорядок Володимира Путіна. Президент Росії їсть на сніданок незвичайні страви та не починає працювати, поки не поплаває близько двох годин.

Володимир Путін збирається в жовтні вирушити до Китаю, щоб зустрітися з його лідером Сі Цзіньпіном. Росіяни сподіваються на ґрунтовні двосторонні переговори.