За даними журналістів, голова держави-агресора дотримується суворої дієти без цукру, годинами не встає з ліжка і змушує помічників чекати, поки вийде зі спортзалу.

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Журналісти розповіли про незвичайний розпорядок голови держави-агресора Володимира Путіна, який годинами не встає з ліжка. Зазначається, що на сніданок у Путіна незвичайні страви він також відмовляється займатися державними справами до щоденних запливів і щодня плаває по дві години. Про це повідомляє The Mirror.

Зазначається, що на сніданок у Путіна незвичайні страви, він також відмовляється займатися державними справами до щоденних запливів і щодня плаває по дві години. Про це повідомляє The Mirror.

Багато світових лідерів починають свій день рано, але Путін, за інформацією журналіста Бена Джуди, не встає до полудня. На сніданок йому подають сир із кашею або омлетом.

Його улюблений сніданок — перепелині яйця, які запиває свіжовичавленим соком або кавою. При цьому сніданки російського президента тестує дегустатор на випадок, якщо хтось вирішить додати отруту.

Відомо також, що він дотримується дуже збалансованої дієти.

Дієта Путіна, голови держави-агресора складається з помідорів, огірків, листя салату. Він також полюбляє рибу і баранину, і відмовляється від усього, в чому міститься цукор. Усі продукти для його столу вирощують тільки на землі, що належить Патріарху Кирилу.

Помічники стверджують, що він небайдужий до двогодинних тренувань із плавання, щоб морально підготуватися до майбутнього дня.

Повідомляється, що придворні чиновники президента РФ тиняються в залах очікування з лакованого дерева, поки той плаває. Щоденні запливи Путіна іноді доповняться тренуваннями в спортзалі.

За інформацією журналістів, поки російський президент займається в залі, на задньому плані зазвичай звучить щось із кремлівської пропаганди. Мине кілька годин, поки Путін нарешті приступає до державних справ, і його команда приносить документи на робочий стіл, де немає комп'ютерів через побоювання кібератак.

Нагадаємо, що росіяни бояться потрапити під удар ЗСУ через виробництво дронів в Іжевську.

Також повідомлялося, що у Зеленського попередили про кампанію з дезінформації з боку кремлівських ботів.