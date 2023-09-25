Под Оренбургом произошел масштабный пожар на нефтебазе: СМИ сообщают о жертвах (видео)

На территории объекта, по данным медиа, загорелись цистерны с сырой нефтью. Пожар был потушен, а спасатели сейчас занимаются поиском без вести пропавшего сотрудника нефтебазы.

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Вечером в воскресенье, 24 сентября, в российском Оренбурге произошел масштабный пожар на нефтеперерабатывающем предприятии. В результате инцидента стало известно о пропаже одного человека. Об этом сообщает местный Telegram-канал "Новости Оренбурга".

По источника, цистерны с нефтепродуктами загорелись около 21:00 в воскресенье на 26 км трассы М-5 "Урал". Речь идет о территории частного предприятия возле поселка Холодные ключи. Туда отправили 70 пожарных с 30 единицами техники.

Сообщается, что пожарные потушили огонь, применив "пенную атаку". По их утверждению, открытого горения уже не наблюдалось, однако пожар все еще охватывал площадь в 500 квадратных метров.

После пожара на предприятии один человек получил травмы, а один человек считается пропавшим без вести. В частности, 47-летнего мужчину, находившегося в состоянии шока, якобы госпитализировали с ожогами всех трех степеней, которые затронули более 50% его тела.

Напомним, ночью на 18 сентября пожар произошел в российском Белгороде. Неизвестные люди подожгли в городе конструкцию в форме "Z".

Ранее, 15 сентября, масштабный пожар произошел в российской Самаре. Сообщалось, что на территории подшипникового завода загорелось масло, в результате чего огонь охватил 100 кв. метров.