Під Оренбургом сталася масштабна пожежа на нафтобазі: ЗМІ повідомляють про жертви (відео)

На території об'єкта, за даними медіа, загорілися цистерни із сирою нафтою. Пожежу загасили, а рятувальники зараз займаються пошуком безвісти зниклого співробітника нафтобази.

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Увечері в неділю, 24 вересня, у російському Оренбурзі сталася масштабна пожежа на нафтопереробному підприємстві. Унаслідок інциденту стало відомо про зникнення однієї людини. Про це повідомляє місцевий Telegram-канал "Новости Оренбурга".

За джерелом, цистерни з нафтопродуктами загорілися близько 21:00 у неділю на 26 км траси М-5 "Урал". Йдеться про територію приватного підприємства біля селища Холодні ключі. Туди відправили 70 пожежників із 30 одиницями техніки.

Повідомляється, що пожежники загасили вогонь, застосувавши "пінну атаку". За їхнім твердженням, відкритого горіння вже не спостерігалося, проте пожежа все ще охоплювала площу в 500 квадратних метрів.

Після пожежі на підприємстві одна людина дістала травми, а одна людина вважається зниклою безвісти. Зокрема, 47-річного чоловіка, який перебував у стані шоку, нібито госпіталізували з опіками всіх трьох ступенів, які зачепили понад 50% його тіла.

Нагадаємо, вночі на 18 вересня пожежа сталася в російському Бєлгороді. Невідомі люди підпалили в місті конструкцію у формі "Z".

Раніше, 15 вересня, масштабна пожежа сталася в російській Самарі. Повідомлялося, що на території підшипникового заводу загорілося мастило, внаслідок чого вогонь охопив 100 кв. метрів.