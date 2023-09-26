Отдирают все, что налепили: в Эстонии копы притормаживают флешмоб россиян "Я — русский" (видео)

Россияне недовольны действиями правоохранителей, но боятся депортации и штрафа, поэтому провокационные наклейки неохотно снимают.

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В Эстонии российский флешмоб под названием "Я — русский" застопорили эстонские правоохранители. Россияне, которые сбежали из РФ в Эстонию от мобилизации, решили показать свою гражданскую позицию и принялись украшать задние стекла своих авто патриотическими надписями. Полиция ловит таких водителей и заставляет их отклеивать наклеенное. Об этом пишет местное издание ERR.

Россияне недовольны такими действиями правоохранителей, из-за чего возникают конфликты, но, опасаясь, что их депортируют или заберут авто на штрафплощадку, наклейки с авто они таки отдирают.

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Польша вслед за странами Балтии не будет пускать авто на российских номерах

Так в сети один из россиян обнародовал видео, где местная полиция заставила их снимать "Я — русский" с их авто.

"Пед*ки переобутые", — сказал россиянин в адрес эстонских правоохранителей.

Также 23 сентября в Таллине в районе Ласнамьяе произошел другой случай. Когда рядом с многоэтажкой припарковалась машина с такой наклейкой, в одной из квартир этого дома быстро появился украинский флаг. В ответ на это группа людей начала бросать камни в окна. Полиция разыскала владельца авто и растолковала ему, чтобы убрал наклейку, потому что эта надпись является провокационной.

За несколько последних дней в Таллине полицейские заставили около 20 водителей удалить эту надпись. По одному из случаев открыто уголовное производство, поскольку кроме наклейки "Я — русский" россиянин украсил свое авто флагом РФ.

Напомним, что 25 сентября полиция Латвии заявила, что будет штрафовать за размещенные на авто наклейки "Я — русский" и другую символику, которая выражает поддержку или прославляет российскую агрессию против Украины.

Ранее сообщалось, что с 17 сентября 2023 года Польша запретила въезд автомобилей с российскими номерами.