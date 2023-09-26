Віддирають все, що наліпили: в Естонії копи пригальмовують флешмоб росіян "Я – русский" (відео)

Росіяни невдоволені діями правоохоронців, але бояться депортації та штрафу, тож провокаційні наліпки неохоче знімають.

Related video

У Естонії російський флешмоб під назвою "Я – русский" застопорили естонські правоохоронці. Росіяни, які втекли з РФ до Естонії від мобілізації, вирішили показати свою громадську позицію і заходилися уквітчувати задні скло своїх авто патріотичними написами. Поліція ловить таких водіїв і змушує їх відліпляти наліплене. Про це пише місцеве видання ERR.

Росіяни невдоволені такими діями правоохоронців, через що виникають конфлікти, але, побоюючись, що їх депортують або заберуть авто на штрафмайданчик, наліпки з авто вони таки віддирають.

Важливо

Польща вслід за країнами Балтії не пускатиме авто на російських номерах

Так у мережі один із росіян оприлюднив відео, де місцева поліція змусила їх знімати "Я – русский" з їхніх авто.

"Пед*ки перевзуті", — сказав росіянин на адресу естонських правоохоронців.

Також 23 вересня в Талліні у районі Ласнам'яе стався інший випадок. Коли поряд із багатоповерхівкою припаркувалася машина з такою наклейкою, в одній із квартир цього будинку хутко з'явився український прапор. У відповідь на це група людей почала кидати каміння у вікна. Поліція розшукала власника авто і розтлумачила йому, щоб прибрав наліпку, бо той напис є провокативним.

За кілька останніх днів у Талліні поліцейські змусили близько 20 водіїв видалити цей напис. За одним із випадків відкрите кримінальне провадження, оскільки крім наліпки "Я – русский" росіянин прикрасив своє авто прапором РФ.

Нагадаємо, що 25 вересня поліція Латвії заявила, що штрафуватиме за розміщені на авто наліпки "Я – русский" та іншу символіку, яка висловлює підтримку чи прославляє російську агресію проти України.

Раніше повідомлялося, що із 17 вересня 2023 року Польща заборонила в'їзд автомобілів із російськими номерами.