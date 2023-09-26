Для обеспечения социальных гарантий: Путин поднял зарплаты себе, Медведеву и депутатам РФ

Согласно указу, глава Кремля и многие другие чиновники РФ начнут получать зарплату больше на 5,5% уже с первого октября 2023 года.

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Президент РФ Владимир Путин подписал указ, в рамках которого были индексированы зарплаты отдельных категорий российский чиновников и государственных служащих. Так, выплаты у них вырастут на 5,5% уже с 1 октября текущего года. Документы были опубликованы на официальном портале правовой информации России.

Так, первый указ подразумевает, что мера распространяется на президента РФ Владимира Путина, замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева, депутатов Госдумы и членов Совета Федерации. Кроме того, повышение зарплаты также ожидает некоторых глав федеральных органов исполнительной власти, сотрудников посольств и консульств России и прочих.

Примечательно, что в указе говорится, что такое решение было принято для обеспечения социальных гарантий.

Также опубликованы отдельные указы, в которых сказано повышении зарплаты зарплаты главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина и генерального прокурора России Игоря Краснова

Напомним, что у Зеленского предложили добить экономику РФ из-за расходов Путина на войну. По словам главы ОП Андрея Ермака, Кремль хочет в 2024 году потратить на убийства мирных граждан практически в 2 раза больше, чем сейчас. Это отличный шанс для Запада ввести новые санкции.

Также 25 сентября сообщалось, что РФ объявила в розыск главу Международного уголовного суда, который выдал ордер на арест Путина. На сайте МВД РФ в карточке Ибаньес Каррансы, уроженки Перу, в поле "национальность" стоит слово "НЕТ", тогда как в карточках Хофманского и Шмитта национальность указана правильно.