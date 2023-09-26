39% из бюджета: у Зеленского предложили добить экономику РФ из-за расходов Путина на войну

По словам главы ОП Андрея Ермака, Кремль хочет в 2024 году потратить на убийства мирных граждан практически в 2 раза больше, чем сейчас. Это отличный шанс для Запада ввести новые санкции.

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Российская Федерация продолжает делать ставку на войну в Украине и поэтому регулярно увеличивает расходы на боевые действия. В частности, это может быть заметно в 2024 году. Об этом написал глава Офиса президента Андрей Ермак в своем Telegram-канале 26 сентября.

По его словам, Кремль готов вкладывать все, что у него есть, лишь бы продолжить террористические методы и убивать украинцев. В следующем году огромная часть средств из бюджета РФ отправится именно на военные потребности.

"В 2024 году сумасшедший Путин решил потратить на армию рекордные 11 триллионов рублей. Это $112 млрд, что почти вдвое больше, чем в этом году. Впервые в истории оборонные расходы станут самой большой статьей бюджета РФ. Фактически 39% федерального бюджета пойдет на войну", — написал Андрей Ермак.

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Отдельно он отметил, что в таких условиях международные санкции способны окончательно похоронить экономику Российской Федерации, ведь экономического краха избежать фактически невозможно с такими расходами на войну.

У западных партнеров есть шанс заложить основы этого крушения режима в ближайшее время.

"Конечно, нам нужно больше поддержки, больше вооружений. Нужно уничтожить российский ВПК, чтобы Кремль не мог производить ракеты и ударные БПЛА, а также технику. Безумные расходы на армию в РФ — это агония режима", — говорится в сообщении.

Напомним, 14 сентября сообщалось, что в следующем году на оборону Украины выделят 1,6 трлн гривен. Президент Владимир Зеленский заявил, что это первый приоритет для страны, пока продолжается война. У ВСУ должно быть оружие, которое может поражать все необходимые цели.