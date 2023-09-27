Литва призвала Грузию присоединиться к санкциям ЕС против России, — СМИ

Лидер Литвы Гитанас Науседа заявил, что Литва выступает за процесс европейской интеграции Грузии вместе с Украиной и Молдовой.

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Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что Грузии важно синхронизировать геополитический курс с внешнеполитическими приоритетами Европейского Союза и последовательной поддержкой санкционной политики против России. Об этом Науседа заявил 27 сентября во время встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, которая прибыла в Литву с официальным визитом, сообщает Alkas.

Президент Литвы заявил, что для того, чтобы Грузия получила статус страны-кандидата в ЕС, необходимо продемонстрировать прогресс в проведении реформ и реализации рекомендаций ЕС, особенно в вопросах политической деполяризации общества, судебной реформы, деолигархизации и свободы средств массовой информации.

"Грузинское общество поддерживает европейское будущее страны. Я надеюсь, что вашу страну будут сопровождать прозападные геополитические решения и решимость добиваться европейской и евроатлантической интеграции", — сказал Гитанас Науседа.

По информации журналистов, он призвал Грузию не упустить историческую возможность получить статус страны-кандидата в ЕС. Науседа также заявил, что Литва выступает за процесс европейской интеграции Грузии вместе с Украиной и Молдовой.

Отношение Грузии к санкциям против РФ

Официальные власти в Грузии сообщают, что придерживаются всех введенных санкций стран Запада против РФ. Однако сама Грузия отказалась вводить санкции против Российской Федерации, так как это может обострить отношения между двумя странами. Об этом заявил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили.

"Грузия по-прежнему находится под большим риском возможного военного конфликта с Россией", — сказал Папуашвили. Спикер подчеркнул, что такая позиция — это в первую очередь забота о населении своей страны.

Напомним, 25 мая Фокус писал, что Грузия запускает для россиян авиарейсы в Европу. Конечными пунктами рейсов станут Милан, Париж, Вена, Ларнаки и Салоники.

Кроме этого, в ОП рассказали, почему Грузия упустила шанс войти в Евросоюз. Грузинское правительство поддерживает Россию, которая наверняка проиграет войну в Украине, уверяет Михаил Подоляк.