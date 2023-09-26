Грузия запретила экспорт и транзит в РФ автомобилей, ввезенных из Евросоюза

Ограничения касаются только автомобилей, объем двигателя которых превышает 1,9 кубометров, а также гибридных машин и электромобилей.

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Грузия с 26 сентября ввела запрет на экспорт или транзит в Российскую Федерацию автомобилей, которые были ввезены из стран Евросоюза. Об этом пишет информационное агентство АРА.az со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Грузии.

"Ограничения вступили в силу из-за 11-го пакета санкций против РФ, принятого Евросоюзом", — уточнили в ведомстве.

По информации агентства "Новости-Грузия", эти ограничения со стороны Грузии распространяются и на Беларусь.

Напомним, что Грузия с 1 августа ввела ограничения на экспорт и реэкспорт американских автомобилей в Россию.

По данным Минэкономики страны, легковые автомобили до последнего времени были третьим по величине экспортным товаром Грузии в торговле с РФ. За шесть месяцев этого года через Грузию стране-агрессору было продано автомобилей на 53 миллиона долларов. Экспорт за год вырос на 274%, а средняя стоимость автомобиля, реэкспортируемого в Россию, составляет 14 тысяч долларов.

11-й пакет санкций Евросоюза против России

Согласованный союзниками пакет предусматривает:

борьбу с обходом санкций;

запрет на транзит через территорию России значительного количества товаров и технологий, которые могут способствовать военно-техническому усилению РФ;

контроль импорта и экспорта, расширение санкционного списка юридических и физических лиц и дополнение списка запрещенных товаров;

меры противодействия российской пропаганде, включая продление приостановления лицензий еще пяти средствам массовой информации РФ;

распространение запрета на ввоз товаров в ЕС автомобильным транспортом, запрет доступа в порты стран ЕС любым кораблям, в отношении которых компетентные органы будут иметь сомнения;

окончательный запрет поставок сырой нефти в Польшу и Германию по северному участку нефтепровода "Дружба";

расширение индивидуальных санкционных списков.

Фокус сообщал, что ЕС ввел новые санкции против россиян: они не могут заехать в страны ЕС на собственных автомобилях и со смартфонами.

Кроме того, Фокус писал, что США ввели новые санкции против российских и иностранных компаний, связанных с ВПК.