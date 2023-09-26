Грузия запретила экспорт и транзит в РФ автомобилей, ввезенных из Евросоюза
Ограничения касаются только автомобилей, объем двигателя которых превышает 1,9 кубометров, а также гибридных машин и электромобилей.
Грузия с 26 сентября ввела запрет на экспорт или транзит в Российскую Федерацию автомобилей, которые были ввезены из стран Евросоюза. Об этом пишет информационное агентство АРА.az со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Грузии.
"Ограничения вступили в силу из-за 11-го пакета санкций против РФ, принятого Евросоюзом", — уточнили в ведомстве.
По информации агентства "Новости-Грузия", эти ограничения со стороны Грузии распространяются и на Беларусь.
Напомним, что Грузия с 1 августа ввела ограничения на экспорт и реэкспорт американских автомобилей в Россию.
По данным Минэкономики страны, легковые автомобили до последнего времени были третьим по величине экспортным товаром Грузии в торговле с РФ. За шесть месяцев этого года через Грузию стране-агрессору было продано автомобилей на 53 миллиона долларов. Экспорт за год вырос на 274%, а средняя стоимость автомобиля, реэкспортируемого в Россию, составляет 14 тысяч долларов.
11-й пакет санкций Евросоюза против России
Согласованный союзниками пакет предусматривает:
- борьбу с обходом санкций;
- запрет на транзит через территорию России значительного количества товаров и технологий, которые могут способствовать военно-техническому усилению РФ;
- контроль импорта и экспорта, расширение санкционного списка юридических и физических лиц и дополнение списка запрещенных товаров;
- меры противодействия российской пропаганде, включая продление приостановления лицензий еще пяти средствам массовой информации РФ;
- распространение запрета на ввоз товаров в ЕС автомобильным транспортом, запрет доступа в порты стран ЕС любым кораблям, в отношении которых компетентные органы будут иметь сомнения;
- окончательный запрет поставок сырой нефти в Польшу и Германию по северному участку нефтепровода "Дружба";
- расширение индивидуальных санкционных списков.
Фокус сообщал, что ЕС ввел новые санкции против россиян: они не могут заехать в страны ЕС на собственных автомобилях и со смартфонами.
Кроме того, Фокус писал, что США ввели новые санкции против российских и иностранных компаний, связанных с ВПК.