Грузія заборонила експорт і транзит до РФ автівок, ввезених з Євросоюзу

Обмеження стосуються лише автомобілів, об'єм двигуна яких перевищує 1,9 кубометрів, а також гібридних машин та електромобілей.

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Грузія з 26 вересня запровадила заборону на експорт або транзит до Російської Федерації автомобілів, які були ввезені з країн Євросоюзу. Про це пише інформаційне агентство АРА.az з посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів Грузії.

"Обмеження набули чинності через 11-й пакет санкцій проти РФ, ухвалений Євросоюзом", — уточнили у відомстві.

За інформацією агентства "Новости-Грузия", ці обмеження з боку Грузії поширюються і на Білорусь.

Нагадаємо, що Грузія з 1 серпня запровадила обмеження на експорт та реекспорт американських автомобілів до Росії.

За даними Мінекономіки країни, легкові автомобілі до останнього часу були третім за величиною експортним товаром Грузії в торгівлі з РФ. За шість місяців цьогоріч через Грузію країні-агресорці було продано автомобілів на 53 мільйони доларів. Експорт за рік зріс на 274%, а середня вартість автомобіля, що реекспортується до Росії, становить 14 тисяч доларів.

11-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії

Узгоджений союзниками пакет передбачає:

боротьбу з обходом санкцій;

заборону на транзит через територію Росії значної кількості товарів і технологій, що можуть сприяти військово-технічному посиленню РФ;

контроль імпорту та експорту, розширення санкційного списку юридичних і фізичних осіб і доповнення списку заборонених товарів;

заходи протидії російській пропаганді, включаючи подовження призупинення ліцензій ще п’яти засобам масової інформації РФ;

поширення заборони на ввезення товарів до ЄС автомобільним транспортом, заборона доступу до портів країн ЄС будь-яким кораблям, щодо яких компетентні органи матимуть сумніви;

остаточна заборона постачання сирої нафти до Польщі та Німеччини північною ділянкою нафтопроводу "Дружба";

розширення індивідуальних санкційних списків.

Фокус повідомляв, що ЄС запровадив нові санкції проти росіян: вони не можуть заїхати в країни ЄС на власних автівках і зі смартфонами.

Крім того, Фокус писав, що США впровадили нові санкції проти російських та іноземних компаній, пов'язаних з ВПК.