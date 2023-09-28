Еле ворочает языком: в сети появились новые кадры с "полуживым" Кадыровым (видео)

Запись была сделана 21 сентября. Авторы публикации утверждают, что съемки проходили в помещениях, расположенных рядом с пятым корпусом Центральной клинической больницы в Москве.

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В сети распространили видео с Рамзаном Кадыровым, на котором видно, что его состояние здоровья желает лучшего. Видео обнародовал один из анонимных телеграмм-каналов.

По словам админа паблика, запись встречи Рамзана Кадырова и главы Росгвардии Виктора Золотова должны были разместить в телеграм-канале Кадырова в прошлый понедельник, но не стали этого делать, поскольку глава Чечни выглядит на нем "не очень".

"По нашей информации, эта запись была сделана 21 сентября — тогда же, когда и запись "встречи" с главой МЧС Александром Куренковым. Съемки проходили в помещениях, расположенных рядом с пятым корпусом ЦКБ РФ, в котором находится Кадыров. Начинается запись с того, ради чего она и сделана. Золотов говорит, будто встреча происходит в Росгвардии", — говорится в сообщении.

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Избил подозреваемого в СИЗО: сын Кадырова Адам сделал дерзкое заявление (фото)

В телеграмм-канале пишут, что из-за спонтанности съемки видно, что Золотов явно не знает о чем говорить, поэтому поздравляет Кадырова и с юбилеем его матери, который был в начале августа, и с днем рождения республики, который был в начале сентября. Кадыров пытается ответить на поздравления, но это у него просто не получается.

В конце встречи Кадыров что-то лепечет, из чего можно по большей части понять только вставку "дон".

"Неудивительно, что запись решили не давать "в эфир". Вместо нее в канале Рамзана Кадырова разместили запись, как его сын Адам избивает в СИЗО подозреваемого Никиту Журавля. И почти сразу мы узнали от Ксении Собчак, что Кадыров "жив, здоров...очень энергично ел орехи кешью". Очевидно, медицина ЦКБ сотворила чудо за четыре дня", — пишет телеграм-канал.

Напомним, что 15 сентября сообщалось, что у Кадырова могут быть проблемы с почками из-за возможного отравления.

19 сентября представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов заявил, что здоровье Кадырова не в лучшем состоянии и оценивается как тяжелое.