"Можно утверждать точно": болезнь Кадырова плохо закончится для режима Путина, — ГУР

По словам представителя разведки Андрея Юсова, ухудшение здоровья главы Чечни будет иметь свои последствия для архитектуры Кремля. Для Украины и многих других народов это хорошая новость.

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Тяжелое состояние главы Чечни Рамзана Кадырова будет иметь большие последствия для режима президента России Владимира Путина. Такое мнение озвучил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов в эфире телемарафона 19 сентября.

По его словам, сейчас здоровье Рамзана Кадырова не в лучшем состоянии и оценивается как тяжелое. В будущем это может привести к дестабилизации в Кремле.

"Относительно Кадырова, к сожалению сейчас не имеем точки в этом вопросе, но информация о коме действительно была. Не будем подтверждать, но констатируем, что состояние тяжелое и это сегодня то, что можно утверждать точно", — заявил Андрей Юсов.

Отдельно представитель ГУР отметил, что пока что новой информации о том, в каком сейчас состоянии глава Чечни не поступало, однако болезнь подтверждается.

Последствия происходящего определенно будут и режим Владимира Путина ощутит их на себе. В частности речь идет о финансовых потоках и перераспределении политической системы внутри России.

"Конечно это будет иметь последствия не только для Чечни, но собственно для Северного Кавказа и в целом для архитектуры режима Путина", — продолжил Андрей Юсов.

В ГУР не отрицают, что для Украины и народов, которые были порабощены РФ это хорошие новости.

Напомним, 19 сентября сообщалось, что экс-агент КГБ высказал 2 вероятные версии ухудшения здоровья Рамзана Кадырова. Сергей Жирнов отметил, что один из сценариев предусматривает отравление, однако не смертельное, ведь Рамзан Кадыров выгоден для Владимира Путина. Второй вариант включает в себя употребление запрещенных веществ.