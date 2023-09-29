Телеканал "Россия 1" выдал в своем сюжете польский Эльблонг за Калининград (видео)

По словам российских журналистов, Калиниград якобы остается конкурентоспособным даже в условиях западных санкций, однако вместо него почему-то показали польский город.

Related video

Редакторы выпуска программы "Вести" на телеканале "Россия 1", выходившей 28 сентября, показали польский город Эльблонг, выдав его за Калининград. Об этом сообщает российское издание "Инфо 24".

В этом сюжете речь шла о программе социально-экономического развития Калининградской области, представленная Владимиром Путиным во встрече с правительством.

"Регион остается конкурентоспособным даже в условиях западных санкций", — говорит диктор российского канала.

Важно

На росТВ зачитали аналогичный текст, обвиняя западные СМИ в работе по "методичке" (видео)

В ходе сюжета также были продемонстрированы кадры Калининграда, но после выступления Максима Решетникова, главы Минэкономразвития, в кадре появился эльблонгский собор Святого Николая.

Российские журналисты отмечают, что в самом Калининграде также есть улица с названием Эльблонгская.

Напомним, 7 сентября стало известно, что в т.н. "ДНР" начал эфирное вещание филиал Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК).

Ранее сообщалось, что на росТВ не смогли правильно назвать город, находящийся под обстрелами. Речь о Шебекино Белгородской области, который на телевидении назвали "Шемякино".