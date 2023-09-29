"Гигантский бассейн": в Нью-Йорке из-за обильных ливней ввели чрезвычайное положение (фото, видео)

В некоторых локациях, по информации метеорологов, выпало до 15 см дождя. Это касается Бруклина, Нижнего Манхэттена и международного аэропорта имени Джона Ф. Кеннеди в районе Квинс.

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В Нью-Йорке в пятницу, 29 сентября, на Лонг-Айленде и в долине Гудзон "из-за экстремальных осадков" губернатор Кэти Гокул объявила чрезвычайное положение. В соцсети X она опубликовала соответствующее сообщение.

Руководитель региона призвала граждан быть осмотрительными и соблюдать меры безопасности. Она наросла на том, что не стоит пытаться путешествовать по затопленным дорогам.

Жителям "Большого яблока" трудно передвигаться по улицам. Сами они говорят, что мегаполис превратился в "гигантский бассейн".

Предупреждение о внезапном наводнении действовало в Нью-Йорке до полудня, в некоторых местах выпало до 15 см дождя. Как информирует Reuters, это касается Бруклина, Нижнего Манхэттена и международного аэропорта имени Джона Ф. Кеннеди в районе Квинс. Зак Тейлор из Национальной службы погоды заявил, что на территории всего региона может выпасть еще 5-8 см дождя, но в некоторых местах может быть даже больше.

"Это серьезная ситуация, которая угрожает жизни", — сказал он.

Климатологи считают, что глобальное потепление привело к более экстремальным погодным условиям во многих частях мира. Системы, вызывающие интенсивные осадки, в последние годы стали более распространенными во многих частях Соединенных Штатов, включая район Нью-Йорка. В пятницу около 18 миллионов человек в Нью-Йорке и в других крупных городах вдоль восточного побережья получили предупреждения о наводнениях, наблюдения и рекомендации от метеослужбы.

Напомним, в начале августа в Словении, Австрии и Хорватии бушевали масштабные наводнения. В Словении погибли по меньшей мере шесть человек. Среди них были двое граждан Нидерландов, которые, как полагают, пострадали от молнии, и четверо словенцев, которые, вероятно, утонули. Еще одна женщина погибла в Австрии.