Страны ЕС продлили срок действия временной защиты для украинцев

Механизм временной защиты позволяет облегчить нагрузку на отдельные страны-члены ЕС и предоставить беженцам согласованные права на всей территории Евросоюза.

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Совет Евросоюза согласился продлить временную защиту для украинских беженцев с 4 марта 2024 года по 4 марта 2025 года, чтобы обеспечить уверенность более чем 4 миллионам беженцев, нашедшим убежище в ЕС. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте Совета ЕС.

"ЕС будет поддерживать украинский народ столько, сколько потребуется", – заявил Фернандо Гранде-Марласка Гомес, исполняющий обязанности министра внутренних дел Испании.

Механизм временной защиты был активирован 4 марта 2022 года, всего через несколько дней после того, как российская армия начала полномасштабное вторжение в Украину, и был автоматически продлен еще на один год.

Какие права дает беженцам временная защита?

Система обеспечивает немедленную и коллективную (т.е. без необходимости рассмотрения индивидуальных заявлений) защиту перемещенных лиц, которые не могут вернуться в страну своего происхождения.

Цель механизма временной защиты состоит в том, чтобы облегчить нагрузку на системы предоставления убежища отдельных стран-членов ЕС и обеспечить перемещенным лицам согласованные права на всей территории Евросоюза. Беженцы, получившие временную защиту, получают следующие права:

вид на жительство;

доступ к рынку труда и жилью;

медицинская помощь;

социальная помощь;

доступ к образованию для детей.

Предыстория и следующие шаги

После принятого сегодня политического решения Совет должен будет официально подписать документ о продлении временной защиты. Это произойдет после того, как текст документа пройдет юридическую проверку и будет переведен на все языки ЕС.

Временная защита – это механизм чрезвычайного реагирования ЕС, который активируется в обстоятельствах массового притока беженцев. Директива ЕС о временной защите была принята в 2001 году после начала конфликтов в Косово и Боснии и Герцеговине.

По данным на 31 июля 2023 года, механизмом временной защиты в Евросоюзе пользуются более 4,1 млн украинских беженцев.

Странами ЕС, принявшими наибольшее количество украинцев стали:

Германия (1 153 865 человек)

Польша (971 080)

Чехия (357 540)

Напомним, Миграционная служба Украины попросила правительства других государств не интегрировать украинских беженцев, потому что они могут не вернуться на Родину.

Ранее Фокус писал, что в Чехии меняют некоторые правила для украинских беженцев. Среди прочего, в Праге собираются отменть бесплатный проезд.