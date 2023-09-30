Забыли закрыть окно: в Чехии номер с туристами заполонили летучие мыши (фото)

Август и сентябрь – месяцы, когда концентрация летучих мышей в Чехии становится рекордной. Они залетают в открытые окна и двери домов и квартир.

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Пара туристов, которая приехала в Чехию и остановилась в трехзвездочном отеле Art Nouveau Sloven в городе Пльзень, очень сильно пожалела, что оставила на ночь открытым окно в номере 212. Они также приоткрыли дверь, ведущую в коридор, из-за изнуряющей жары. На следующее утро их ждал шок: в комнате на потолке, шторах и стенах объявились сотни летучих мышей, сообщает чешское издание Plzensky Denik

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Прибывший по вызову работник службы по спасению животных Радек Земен и администратор отеля пытались поймать живых мышей, чтобы выпустить их на свободу.

Позже представитель Центра спасения животных (DESOP) Карел Маконь сообщил, что они обнаружили 256 живых мышей и 11 мертвых. По его словам, вина за это лежит на безответственных гостях и на горничной, которая не закрыла окно в номере.

"Дверь в зал также осталась открытой, поэтому в пространстве между стеной и потолком возле мебели пряталось около 50 летучих мышей. Администратор показала постояльцам брошюру на трех международных языках, в которой говорилось, что гостям не следует оставлять окна открытыми, поскольку существует риск нашествия летучих мышей. Но, как видите, к сожалению, все напрасно. Хотя брошюра есть в каждой комнате. Даже горничная не удосужилась закрыть дверь и окна, поэтому десятки летающих млекопитающих могли легко проникнуть внутрь", – подчеркнул Маконь.

Летучие мыши висели на потолке, стенах и шторах Фото: DESOP Plzeň

По его словам, в теплую погоду подобные визиты в открытые окна или двери помещений летучих мышей-сопрано, которых в Чехии очень много, не редкость.

"Как только станет заметно холоднее, летучие мыши переместятся в другие места", – объяснил он.

Чешские власти уже давно предупреждают жителей о нашествии летучих мышей в августе и сентябре. Город Пльзень и вовсе расположен в центре миграционных маршрутов этих представителей фауны. Поэтому неудивительно, что они часто ночуют здесь.

Летучие мыши-сопрано – самые маленькие из живущих в Чехии Фото: DESOP Plzeň

По данным Чешского союза охраны природы, в прошлом году в период с августа по сентябрь спасательные станции обнаружили в квартирах и гостиничных номерах в общей сложности 1306 летучих мышей.

Именно в связи с этим эксперты и рекомендуют закрывать в этот период окна и двери.

Случай в Пльзене – не самый масштабный по количеству незваных гостей. В 2022 году в одном из отелей курортного города Карловы Вары 400 летучих мышей залетели в номер через открытую форточку, а выбраться не смогли. В результате почти половина из них погибли.

Летучая мышь-сопрано – одна из самых маленьких летучих мышей, обитающих в Чехии. Она питается летающими насекомыми и часто населяет городские парки, неутепленные панельные дома и естественные природные щели и полости.

Так выглядит летучая мышь-сопрано

Ранее Фокус писал, что летучие мыши избегают солнечных ферм, и это является большой проблемой.