"Российские ограничения": в Грузии готовят закон о "запрете палаток"

В законопроекте говорится, что планируется усиление законодательства о возведении временных конструкций во время собраний и демонстраций и введение новых запретов.

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В понедельник, 2 октября, в Грузии планируют представить законопроект о "запрете палаток", который в оппозиции уже назвали очередным "российским законом". Об этом сообщил проект SOVA.

Партия, находящаяся у власти в Грузии, намерена ужесточить законы, касающиеся возведения временных сооружений во время массовых мероприятий и публичных демонстраций, а также внести новые ограничения в данной области.

Предлагаемые изменения будут включены в закон "О собраниях и манифестациях", и они предусматривают запрет на возведение временных сооружений для участников собраний и манифестаций в случае, если их размещение.

создает угрозу участникам собрания или демонстрации или другим лицам;

мешает полиции обеспечивать общественный порядок и безопасность;

создает препятствия нормальному функционированию предприятий, учреждений или организаций;

не связано с проведением собрания или манифестации.

А если нарушитель является еще и организатором, то конфискацию предмета правонарушения и штраф в размере 5000 лари (почти 70 тысяч гривен) или административное лишение свободы на срок до 15 суток.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что предложенные поправки в закон "О собраниях и манифестациях" основаны на заявлении Службы государственной безопасности от 18 сентября, в соответствии с которым определенная группа лиц, действующих как на территории Грузии, так и за ее пределами, выразила намерение провести дестабилизирующие мероприятия в Грузии в период с октября по декабрь 2023 года.

В вышеупомянутом заявлении отмечается, что указанные лица выразили намерение осуществить ряд действий, включая разгром палаточного лагеря, установку баррикад вблизи центральных проспектов и ключевых объектов Грузии, а также захват и блокирование зданий государственных учреждений. В соответствии с информацией предоставленной службой, также планируется установить взрывное устройство на территории палаточного лагеря.

Законопроект инициирован депутатами, представляющими партию "Грузинская мечта". Они настаивают на быстром рассмотрении и принятии этого законопроекта, ссылаясь на "неотложную необходимость эффективной и оперативной реакции" на угрозы, представленные в заявлении Службы безопасности.

"Эта инициатива аналогична нормативным актам, действующим в автократических и диктаторских режимах, и направлена, с одной стороны, на ограничение права на собрание и манифестации, гарантированного Конституцией, а с другой – на запугивание граждан, которые, возможно, захотят прибегнуть к формам протеста, требующие различных конструкций или методов использования (например, сцена, генератор, палатка и т.п.)", – говорится в заявлении оппозиционных сил "Дроа!" и "Горчи – больше свободы".

10 мая стало известно, что Грузия не будет вводить санкции против России. По словам спикера грузинского парламента Шалвы Папуашвили, власти не хотят ухудшать отношения с россиянами, чтобы не спровоцировать военный конфликт.

15 мая между Грузией и Россией возобновили воздушное сообщение. Авиакомпания "Азимут" получило разрешение на совершение рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно.

20 мая в Тбилиси начались протесты против прямого авиасообщения с Россией. Сотни людей перекрыли центральную улицу Руставели и окружили здание парламента.