Эстония готова к потере дотаций от ЕС после вступления Украины, – премьер-министр

Кая Каллас призвала блок стран ЕС начать работу по пересмотру бюджета, чтобы подготовиться к потенциальному расширению.

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Эстония готова в конечном итоге стать чистым донором бюджета ЕС и потерять финансовую поддержку Фонда солидарности Евросоюза "в долгосрочной перспективе", если Украина присоединится к блоку. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала другие страны ЕС начать работу над бюджетными реформами, чтобы сделать возможным членство Киева в Евросоюзе. Об этом сообщило издание The Financial Times.

В ближайшие годы ЕС может расширить свой состав и принять до девяти новых стран, в том числе Украину, после изменения глобальной политики Евросоюза, вызванного вторжением РФ в Украину.

По оценкам внутреннего исследования ЕС, после вступления в ЕС Украина может получить в течение семи лет почти 190 миллиардов евро при нынешней структуре бюджета. Если до этого не будут внесены поправки в правила распределения бюджета Евросоюза, сократится или будет полностью прекращено финансирование шести других стран-членов, которые получают дотации из Фонда солидарности для поддержки экономики. В число этих стран, согласно документу Совета ЕС, входят Эстония, Чехия, Литва, Словения, Кипр и Мальта.

Согласно исследованию Совета ЕС, Украина станет крупнейшим получателем ЕСП, получив 96,5 млрд евро в течение семи лет, что приведет к сокращению примерно на 20 процентов выплат существующим государствам-членам ЕС.

"Мы должны обсудить это, каковы правила, как распределяются эти деньги и что мы получаем взамен. Никто не говорит, что нам не нужно ничего реформировать. Вопрос в том, насколько? И что именно?" — сказала Каллас.

Эстонский премьер также добавила, что до сих пор тема реформы бюджета для подготовки к расширению ЕС затрагивалась "очень легко и очень мягко" и выразила надежду, что при обсуждении реформ будут услышаны голоса всех членов ЕС, а не только крупных игроков.

Напомним, в Европейском Союзе допускают возможность расширения до 36 стран-членов. Уже начались обсуждения относительно необходимых изменений

Ранее Фокус писал, какие страны вместе с Украиной хотят присоединиться к блоку. Восемь стран-кандидатов могут войти в ЕС, если выполнят все условия Еврокомиссии.