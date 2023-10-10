Естонія готова до втрати дотацій від ЄС після вступу України, — прем'єр-міністр

Кая Каллас закликала блок країн ЄС почати роботу з перегляду бюджету, щоб підготуватися до потенційного розширення.

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Естонія готова зрештою стати чистим донором бюджету ЄС і втратити фінансову підтримку Фонду солідарності Євросоюзу "в довгостроковій перспективі", якщо Україна приєднається до блоку. Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас закликала інші країни ЄС почати роботу над бюджетними реформами, щоб зробити можливим членство Києва в Євросоюзі. Про це повідомило видання The Financial Times.

Найближчими роками ЄС може розширити свій склад і прийняти до дев'яти нових країн, зокрема Україну, після зміни глобальної політики Євросоюзу, спричиненої вторгненням РФ в Україну.

За оцінками внутрішнього дослідження ЄС, після вступу до блоку Україна може отримати протягом семи років майже 190 мільярдів євро за нинішньої структури бюджету. Якщо до цього не буде внесено поправок до правил розподілу бюджету Євросоюзу, скоротиться або буде повністю припинено фінансування шести інших країн-членів, які отримують дотації з Фонду солідарності для підтримки економіки. До числа цих країн, згідно з документом Ради ЄС, входять Естонія, Чехія, Литва, Словенія, Кіпр і Мальта.

Згідно з дослідженням Ради ЄС, Україна стане найбільшим одержувачем ЄСП, отримавши 96,5 млрд євро протягом семи років, що призведе до скорочення приблизно на 20 відсотків виплат існуючим державам-членам ЄС.

"Ми повинні обговорити це, які правила, як розподіляються ці гроші і що ми отримуємо натомість. Ніхто не каже, що нам не потрібно нічого реформувати. Питання в тому, наскільки? І що саме?" — сказала Каллас.

Естонська прем'єрка також додала, що досі тему реформи бюджету для підготовки до розширення ЄС порушували "дуже легко і дуже м'яко", і висловила сподівання, що під час обговорення реформ будуть почуті голоси всіх членів ЄС, а не тільки великих гравців.

Нагадаємо, у Європейському Союзі допускають можливість розширення до 36 країн-членів. Уже почалися обговорення щодо необхідних змін

Раніше Фокус писав, які країни разом з Україною хочуть приєднатися до блоку. Вісім країн-кандидатів можуть увійти до ЄС, якщо виконають усі умови Єврокомісії.