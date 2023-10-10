Дело рук Кремля: на финском газопроводе в Балтийском море произошла диверсия, — СМИ

Повреждение на газопроводе "Балтийский коннектор" не считают случайностью, пишут финские СМИ. Шведское радио также сообщило о неестественном характере повреждений.

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Власти Финляндии заявили, что обнаружили утечку на подводном газопроводе, который проложен от Эстонии и который носит неофициальное название Балтийского коннектора, передает Sky News.

Финское издание Iltalehti, которое ссылалось на правительственные источники, сообщило, что повреждение газопровода — "не случайность".

Отмечается, что официальные лица страны, которая уже в НАТО, считают, что за повреждением стоит Россия.

Повреждение зафиксировали сотрудники компании Gasgrid Finland Oy и эстонского газового оператора Elering.

Руководство Финляндии позже проведет пресс-конференцию.

Шведское общественное радио, также ссылаясь на источники в правительстве Финляндии, сообщило, что газопровод поврежден, и что это произошло неестественным путем.

Возможная диверсия на газопроводе в Финляндии

Утечку газа заметили в прошлое воскресенье. В ходе проводящегося расследования рассматривается версия целенаправленной диверсии, по данным источников, знакомых с вопросом.

Пока окончательные выводы не сделаны. Позже, 10 октября, опубликуют дополнительные сведения.

Из-за "необычного" падения давления в газопроводе оператор был вынужден остановить прокачку. Соседние страны проводят инспекции. Утечку обнаружили в водах Финляндии.

В мае 2022 года Россия прекратила поставки газа в Финляндию, спустя неделю после заявления скандинавской страны о заявке на вступление в НАТО в ответ на полномасштабное вторжение войск РФ в Украину. Финские власти отказались рассчитываться за российский газ рублями, а впоследствии решили и вовсе от него отказаться.

Газопроводы NordBalt и ESTLink проложены по прямой между портами стран

После инцидентов на "Северный потоках" в прошлом году страны НАТО усилили мониторинг с помощью спутников, авиации, надводных и подводных средств в Северном и Балтийском морях, считающихся наиболее уязвимыми.

"Балтийский коннектор"

"Балтийский коннектор" ввели в эксплуатацию три года назад. Несмотря на решение стран Балтии и Финляндии отказаться от российского газа, все же их экономика серьезно зависима от голубого топлива, в частности поставляемого из США. Газопровод связывает новый финский терминал LNG с Эстонией. За минувший год похожие плавучие терминалы появились по всей Европе, в т.ч. в Германии.

Цены на газ в Европе, как отмечают журналисты, выросли на 10%.

Напомним, что цены на газ в Украине также стремительно растут. Средняя стоимость подорожала почти на 20%, но в целом за последний год снизилась в 2,7 раза.

Также сообщалось, что в 12-м пакете санкций против РФ могут появиться такие пункты, как алмазы, сжиженный газ и IT-услуги.