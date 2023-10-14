Решение уволить представителя дипломатического ведомства появилось после его высказываний о готовности к парламентским выборам. После этого Лукаш Ясина сравнил себя с сапером, который подорвался на мине.

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В Польше уволили спикера Министерства иностранных дел, который ранее критиковал украинского президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает RMF24 14 октября.

Речь идет о представителе дипломатического ведомства с именем Лукаш Ясина. Он ранее был замечен в неоднозначных высказываниях на различные темы, однако финальной точкой в его карьере стали польские парламентские выборы.

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В общении с журналистами Лукаш Ясина заявил, что на заграничных участках могут находиться такие комиссии, которые не будут считать голоса вовремя. Это вызвало своеобразный скандал.

Вскоре Министерство иностранных дело опровергло его слова и объявили об отставке спикера.

"В связи с ложной информацией об уровне готовности МИД к проведению выборов за рубежом, озвученной спикером МИД, господин Лукаш Ясина немедленно был уволен с должности", — говорится в сообщении.

После этого Лукаш Ясина отреагировал на своей странице в социальной сети Х (нынешнее название Twitter, — ред.) шуткой. Он отметил, что спикер похож на сапера, а "каждый сапер может подорваться на мине". Отдельно он поблагодарил всех, с кем посчастливилось поработать на этой должности.

В Польше уволили скандального спикера МИД, который критиковал Зеленского Фото: Скриншот

Увольнение спикера польского МИД: скандалы

30 мая сообщалось, что пресс-секретарь польского МИД Лукаш Ясина был отстранен от должности. Причиной стали его требования к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

В своем заявлении он сказал, что ждет большего раскаяния от украинского лидера за причастность украинцев к Волынской резне начала 40-х годов прошлого века.

У дипломата особое отношение к этому вопросу, ведь он родом почти с Волыни и рос в семье, которая была вынуждена оттуда бежать. Теперь же он убежден, что этой трагедии не придали широкую огласку, а значит президент Украины должен взять на себя ответственность извиниться.

После этого Украины в Польше Василий Зварыч заявил, что такие высказывания являются неприемлемыми, ведь нынешний народ не отвечает за прошлые события.

Напомним, 2 октября эксперты заявили, что если поляки после зерна вспоминают Волынскую трагедию, важно реагировать правильно. Вадим Трюхан не сомневается, что Польша вспоминает тему Волыни, когда ей удобно. В то же время, четыре украинских президента уже извинялись за события многолетней давности.