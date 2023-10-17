Был выходцем из Туниса: мужчина, совершивший теракт в Брюсселе, скончался в больнице

По словам журналистов, мужчина уже был известен полиции по подозрениям в причастности к торговле людьми и "создании угрозы для нацбезопасности".

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Фигурант, подозреваемый в совершении теракта и убийстве двух граждан Швеции в центре Брюсселя 16 октября вечером, скончался в больнице от полученных им ранений во время операции по его задержанию. Об этом сообщает издание "Le Soir".

Бельгийские медиа сообщили сначала со ссылкой на источники, что раненый вооруженный мужчина, которого полиция нейтрализовала утром, – Абдесалем Л. и что он умер в реанимации около 09:30 по местному времени.

Вскоре прокуратура подтвердила новость.

Абдесалем был родом из Туниса и недавно проживал в столице Бельгии, городе Брюссель.

По предварительной информации расследования, в 2019 году он подал заявку на убежище, однако примерно через год эта заявка была отклонена. Тем не менее, несмотря на это решение, он оставался в Бельгии до настоящего момента.

По словам министра юстиции Винсента ван Квикенборна, мужчина был известен полиции, кроме нелегального пребывания в стране, по подозрениям в причастности к торговле людьми и "создании угрозы для нацбезопасности".

В 2016 году иностранные правоохранительные органы передали Бельгии информацию о радикальных взглядах Абдесалема и его склонности к радикализации в качестве потенциального джихадиста. Согласно заявлению министра, в то время поступало большое количество подобных сообщений, и это не было чем-то уникальным или исключительным.

Относительно недавно на Абдесалема пожаловался человек из центра для беженцев, которому он за что-то угрожал. Этот человек сообщил, что в родном Тунисе мужчину якобы преследовали за террористические акты. Проверка не подтвердила это, хотя и показала, что Абдесалем имел другие проблемы с законом.

Министр юстиции говорит, что бельгийские органы не видели признаков того, что мужчина представляет непосредственную угрозу.

Напомним, 16 октября мужчина застрелил в центре Брюсселя двух человек, которые могли быть футбольными фанатами. Позже он опубликовал видеообращение, в котором заявил о принадлежности к ИГИЛ и объяснил убийства "местью за мусульман".

Ранее в Черкасской области задержали мужчину, который устроил стрельбу и ранил сотрудника полиции. Правоохранители изъяли у него огнестрельное оружие, боеприпасы и гранату.