Був вихідцем із Тунісу: чоловік, який скоїв теракт у Брюсселі, помер у лікарні

За словами журналістів, чоловік уже був відомий поліції через підозри в причетності до торгівлі людьми та "створенні загрози для нацбезпеки".

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Фігурант, підозрюваний у скоєнні теракту і вбивстві двох громадян Швеції в центрі Брюсселя 16 жовтня ввечері, помер у лікарні від отриманих ним поранень під час операції з його затримання. Про це повідомляє видання"Le Soir".

Бельгійські медіа повідомили спочатку з посиланням на джерела, що поранений озброєний чоловік, якого поліція нейтралізувала вранці, — Абдесалем Л. і що він помер у реанімації близько 09:30 за місцевим часом.

Незабаром прокуратура підтвердила новину.

Абдесалем був родом із Тунісу і нещодавно проживав у столиці Бельгії, місті Брюссель.

За попередньою інформацією розслідування, у 2019 році він подав заявку на притулок, проте приблизно за рік цю заявку було відхилено. Проте, незважаючи на це рішення, він залишався в Бельгії до теперішнього моменту.

За словами міністра юстиції Вінсента ван Квікенборна, чоловік був відомий поліції, окрім нелегального перебування у країні, через підозри у причетності до торгівлі людьми та "створенні загрози для нацбезпеки".

У 2016 році іноземні правоохоронні органи передали Бельгії інформацію про радикальні погляди Абдесалема і його схильність до радикалізації як потенційного джихадиста. Згідно із заявою міністра, на той час надходила велика кількість подібних повідомлень, і це не було чимось унікальним або винятковим.

Відносно недавно на Абдесалема поскаржився чоловік із центру для біженців, якому він за щось погрожував. Ця людина повідомила, що в рідному Тунісі чоловіка нібито переслідували за терористичні акти. Перевірка не підтвердила це, хоча й показала, що Абдесалем мав інші проблеми із законом.

Міністр юстиції каже, що бельгійські органи не бачили ознак того, що чоловік становить безпосередню загрозу.

Нагадаємо, 16 жовтня чоловік застрелив у центрі Брюсселя двох людей, які могли бути футбольними фанатами. Пізніше він опублікував відеозвернення, в якому заявив про приналежність до ІДІЛ і пояснив убивства "помстою за мусульман".

Раніше в Черкаській області затримали чоловіка, який влаштував стрілянину і поранив співробітника поліції. Правоохоронці вилучили в нього вогнепальну зброю, боєприпаси та гранату.