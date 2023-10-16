У центрі Брюсселя сталося подвійне вбивство: стрілець записав звернення (відео)

Чоловік застрелив двох осіб та втік з місця інциденту. Перебуваючи в розшуку, він записав відеозвернення, в якому пояснив скоєне "помстою за мусульман" та заявив про належність до ІДІЛ.

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У Брюсселі сталася стрілянина, внаслідок якої загинули двоє людей. Про це з посиланням на поліцію Бельгії 16 жовтня повідомили в Euronews.

Як передали ЗМІ, чоловік відкрив вогонь поблизу вокзалу. Двоє громадян Швеції загинули, а нападнику вдалося втекти з місця злочину.

За даними SkyNews, обидві жертви стрільця буди вдягнені у футболки зі шведською символікою. Стрілянина сталася перед початком матчу кваліфікації Євро-2024, на якому змагаються Бельгія та Швеція.

Повідомляється, що інцидент стався приблизно за 5 кілометрів від стадіону. На відео з місця подій видно, що озброєний чоловік був вдягнений у флуоресцентну помаранчеву куртку та мав білий шолом.

Реакція уряду

На подію відреагувала міністерка внутрішніх справ Бельгії Аннеліс Верлінден. Вона завірила, що винного у "жахливій стрілянині" розшукують.

"Я стежу за ситуацією та заходами, які необхідно вживати, з Національного кризового центру", — завірила голова МВС.

Стрілець записав звернення

Після нападу чоловік опублікував відео, в якому взяв на себе відповідальність за вбивства. Його заяву процитували у виданні ilGiornale.

"Я Абдеслам Джілані, я помстився за мусульман. Зараз я вбив трьох шведів. Ти живеш для релігії, і ти помреш для релігії. Я готовий зустріти Бога щасливим і мирним", — сказав стрілець.

Він зазначив, що належить до ІДІЛ.

Нагадаємо, у Черкаській області затримали чоловіка, який відкрив вогонь по односельцях та правоохоронцях. Зловмисник обстріляв чужий автомобіль з рушниці, а пізніше погрожував поліції гранатою.

У Роттердамі озброєний чоловік застрелив 46-річного викладача та 39-річну жінку. Також йому вдалося завдати важких поранень 14-річній дівчині, яка пізніше померла у лікарні.