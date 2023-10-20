Корабль РФ прошел возле газопровода в Финляндии, где затем обнаружили повреждения, — Reuters

В момент повреждения трубопровода в том районе находились китайский корабль NewNew Polar Bear и российское судно "Севморпуть". В России заявили, что они непричастны к диверсии.

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В Финляндии расследуют случай повреждения газового трубопровода Balticonnector. Следователи рассматривают два варианта — диверсию и случайность. В деле фигурируют китайский контейнеровоз NewNew Polar Bear и российское судно "Севморпуть". Об этом пишет Reuters.

Повреждение газопровода и телекоммуникационного кабеля, которые соединяют Финляндию и Эстонию, произошло 8 октября. Впоследствии и Швеция сообщила, что третья линия, соединяющая Стокгольм и Таллинн, была повреждена примерно в то же время, что и две другие.

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"Полиция установила в ходе уголовного расследования, что движение судна NewNew Polar Bear под флагом Гонконга совпадает со временем и местом повреждения газопровода. По этой причине расследование сейчас сосредоточено на роли указанного судна", — сообщили финские следователи.

После заявления Финляндии эстонские следователи, которые также начали изучать инциденты с телекоммуникационным кабелем. Они заявили, что рассматривают два корабля — китайский NewNew Polar Bear и российское судно "Севморпуть".

"Мы определили, что во время инцидента в этом районе находились суда NewNew Polar Bear и "Севморпуть". Мы все еще выясняем, причастны ли эти суда к повреждениям", — говорится в заявлении.

Только эти два корабля присутствовали на всех трех местах инцидента примерно в то время, когда произошло повреждение, согласно данным отслеживания судов, проверенным Reuters.

На месте повреждения нашли "тяжелый предмет"

Финская сторона сообщила, что на морском дне вблизи поврежденного трубопровода был найден "тяжелый предмет" и сейчас следователи выясняют, было ли это связано с инцидентом.

"Расследование подтвердило, что повреждение было вызвано внешней механической силой, и, исходя из текущих сведений, нет оснований полагать, что повреждение было вызвано взрывом. Будут предприняты попытки поднять объект из моря для технической экспертизы", — сказал в заявлении суперинтендант детектива Ристо Лохи.

NewNew Shipping, владелец и оператор NewNew Polar Bear, отказался от комментариев журналистам по этому поводу.

Кроме того, министерство иностранных дел Финляндии заявило в пятницу, что связалось с Китаем и Россией по дипломатическим каналам относительно расследования повреждения трубопровода и телекоммуникационного кабеля.

Второй телекоммуникационный кабель, соединяющий Швецию и Эстонию, получил частичное повреждение.

В России заявили, что судно "Севморпуть" не имеет отношения к какому-либо повреждению трубопровода.

"Мы категорически отвергаем как безосновательные любые предположения о том, что корабль "Росатома" мог быть каким-либо образом связан с инцидентом на трубопроводе Balticconnector в Финском заливе 8 октября", — говорится в заявлении "Росатома".

Напомним, что перед взрывом на газопроводе в Полтавской области был замечен дрон.

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