"Циничная политическая игра": Палата представителей США не одобрит пакет помощи Израилю и Украине

По словам сенатора-республиканца Эрика Шмитта, правительство США не уделяет должного внимания обсуждению необходимости выделения финансовой помощи третьим странам.

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Сенатор Эрик Шмитт выразил обеспокоенность по поводу пакета иностранной помощи президента Байдена, назвав его "циничной политической игрой". Он призвал к более вдумчивому и раздельному рассмотрению финансирования. Об этом Шмитт заявил в интервью изданию Fox Business.

Эрик Шмитт поднял вопросы о целях пакета, особенно относительно действий Израиля в секторе Газа. Он отметил, что Сенат единогласно поддержал резолюцию по Израилю.

Сенатор продолжил обсуждение просьбы президента Байдена о выделении 105 миллиардов долларов чрезвычайного финансирования. Он выразил обеспокоенность по поводу распределения гуманитарной помощи, заявив: "Если верить истории, доллары обычно оказываются в руках террористов".

"Палата представителей США не одобрит предложенный Байденом общий пакет помощи Израилю и Украине на $105 млрд", — заявил он.

Шмитт подчеркнул необходимость отдельного рассмотрения финансирования Украины и Израиля. Он призвал к созданию отдельных законопроектов по каждому пункту.

"Мы должны поддержать законопроекты, рассматриваемые отдельно. Если вы запрашиваете финансирование для Израиля, это отдельный законопроект", — заявил он.

Кроме того, сенатор поставил под сомнение отсутствие дискуссий и продуманного рассмотрения в пакете иностранной помощи. Он сказал: "Сенат должен быть местом, где проводятся дебаты".

Сенатор также выразил обеспокоенность потенциальными последствиями пакета иностранной помощи. Он отметил, что демократы контролируют Сенат, но судьба пакета будет зависеть от единства республиканцев.

"Я думаю, что мы, республиканцы, обязаны быть взрослыми, трезвыми, с ясными глазами", — заявил он.

Кто такой Эрик Шмитт

Сенатор Эрик Шмитт от штата Миссури стал вторым сенатором, избравшимся благодаря Трампу, кто поддержал его президентские амбиции на 2024 году.

Недавно представитель республиканской партии Эрик Шмитт устроил необычный опрос. Он спросил, хотят ли его подписчики, чтобы США предоставили еще 100 миллиардов долларов помощи Украине.

"Вы хотите, чтобы Конгресс направил Украине дополнительные 100 миллиардов долларов в течение следующих 14 месяцев?" – говорится в опросе.

Напомним, что Джо Байден рассказал американцам о войне в Украине и Израиле. Так, в ночь на 20 октября президент США обратился к американцам. Он заявил, что помощь Украине и Израилю — это важнейшая инвестиция, которая в течение поколений принесет выгоды американцам. Поэтому он направит в Конгресс срочный бюджетный запрос на выделение средств для помощи этим союзникам США.

Напомним, что вечером 19 октября президент Украины Зеленский провел телефонный разговор с Байденом. Украинский лидер отметил, что оборонные договоренности между Киевом и Вашингтоном успешно выполняются. Кроме того, обсуждается усиление дальнобойных возможностей Украины.