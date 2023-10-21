"Цинічна політична гра": Палата представників США не схвалить пакет допомоги Ізраїлю та Україні

За словами сенатора-республіканця Еріка Шмітта, уряд США не приділяє належної уваги обговоренню необхідності виділення фінансової допомоги третім країнам.

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Сенатор Ерік Шмітт висловив занепокоєння з приводу пакета іноземної допомоги президента Байдена, назвавши його "цинічною політичною грою". Він закликав до більш вдумливого та роздільного розгляду фінансування. Про це Шмітт заявив в інтерв'ю виданню Fox Business.

Ерік Шмітт підняв питання про мету пакета, особливо щодо дій Ізраїлю в секторі Газа. Він зазначив, що Сенат одноголосно підтримав резолюцію щодо Ізраїлю.

Сенатор продовжив обговорення прохання президента Байдена про виділення 105 мільярдів доларів надзвичайного фінансування. Він висловив стурбованість щодо розподілу гуманітарної допомоги, заявивши: "Якщо вірити історії, долари зазвичай опиняються в руках терористів".

"Палата представників США не схвалить запропонований Байденом загальний пакет допомоги Ізраїлю та Україні на $105 млрд", — заявив він.

Шмітт наголосив на необхідності окремого розгляду фінансування України та Ізраїлю. Він закликав до створення окремих законопроєктів за кожним пунктом.

"Ми повинні підтримати законопроекти, які розглядаються окремо. Якщо ви запитуєте фінансування для Ізраїлю, це окремий законопроєкт", — заявив він.

Крім того, сенатор поставив під сумнів відсутність дискусій і продуманого розгляду в пакеті іноземної допомоги. Він сказав: "Сенат має бути місцем, де проводяться дебати".

Сенатор також висловив занепокоєння потенційними наслідками пакета іноземної допомоги. Він зазначив, що демократи контролюють Сенат, але доля пакета залежатиме від єдності республіканців.

"Я думаю, що ми, республіканці, зобов'язані бути дорослими, тверезими, з ясними очима", — заявив він.

Хто такий Ерік Шмітт

Сенатор Ерік Шмітт від штату Міссурі став другим сенатором, обраним завдяки Трампу, хто підтримав його президентські амбіції 2024 року.

Нещодавно представник республіканської партії Ерік Шмітт влаштував незвичайне опитування. Він запитав, чи хочуть його підписники, щоб США надали ще 100 мільярдів доларів допомоги Україні.

"Ви хочете, щоб Конгрес направив Україні додаткові 100 мільярдів доларів протягом наступних 14 місяців?" — йдеться в опитуванні.

Нагадаємо, що Джо Байден розповів американцям про війну в Україні та Ізраїлі. Так, у ніч на 20 жовтня президент США звернувся до американців. Він заявив, що допомога Україні та Ізраїлю — це найважливіша інвестиція, яка протягом поколінь принесе вигоди американцям. Тому він направить до Конгресу терміновий бюджетний запит на виділення коштів для допомоги цим союзникам США.

Нагадаємо, що ввечері 19 жовтня президент України Зеленський провів телефонну розмову з Байденом. Український лідер зазначив, що оборонні домовленості між Києвом і Вашингтоном успішно виконуються. Крім того, обговорюється посилення далекобійних можливостей України.