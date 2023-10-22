Отмена рейсов, разрушения и жертвы: шторм "Бабет" обрушился на северную часть Европы

В выходные шторм "Бабет" вызвал значительные наводнения и разрушения инфраструктуры в Дании, Норвегии и Великобритании.

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В результате обрушившегося шторма три человека погибли в Шотландии и Англии. Кроме того, в результате затопления домов паводковыми водами оказались запертыми семьи. На севере Германии в результате падения дерева на автомобиль погибла женщина, пишет Phys.org.

Когда "Бабет" достиг Скандинавии, в городах на юге Дании наблюдался значительный подъем уровня воды, что привело к отключению электричества в пострадавших домах. По данным датской метеорологической службы DMI, уровень воды в некоторых из этих городов достиг отметки, которая обычно наблюдается раз в столетие. Мартин Вендельбо из Датского агентства по управлению чрезвычайными ситуациями сообщил, что в настоящее время ведутся работы по отводу воды из этих районов, особенно из южной Ютландии. Кроме того, из-за последствий урагана с трудностями столкнулись рыболовецкие суда в Родвиге.

На юге Норвегии в результате шторма около 20 тыс. жителей остались без электричества после повреждения ветром зданий и энергетической инфраструктуры. Однако, судя по сообщениям, ситуация начинает стабилизироваться.

В Великобритании лондонский вокзал Кингс-Кросс в субботу временно прекратил работу из-за влияния урагана на расписание поездов. Аэропорт Лидс Брэдфорд, закрывшийся в пятницу из-за ветра, возобновил работу к утру субботы. Агентство по охране окружающей среды Великобритании объявило предупреждение о серьезных наводнениях в районе реки Дервент в Дерби и отметило потенциальную опасность наводнений в других районах. Около 400 домов в Честерфилде пострадали от наводнения, в результате чего жители не могут решить вопрос с жильем. Шотландский округ Ангус оплакивает гибель двух жителей, в связи с чем первый министр Хумза Юсаф призвал к осторожности.

Балтийский регион Германии также ощутил на себе гнев урагана, что привело к эвакуации людей и значительному наводнению, особенно в городе Фленсбург, где уровень воды достиг рекордной отметки. К концу субботы ситуация в пострадавших регионах, похоже, пошла на поправку.

Ранее Фокус писал о запечатленном изнутри урагане Ли. После просмотра этого видео вам скорее всего не захочется оказаться рядом с таким ураганом.

Также Фокус писал о том, как мощные ураганы влияют на жизнь животных в океане. Последствия штормов на суше хорошо видны, однако они также существенно влияют и на обитателей морей — как именно, рассказали ученые.