В МИД Израиля назвали Amnesty International антисемитской организацией: в чем причина

По словам журналистов, представитель МИД Израиля заявил, что Amnesty International является антисемитской организацией, настроенной против его страны.

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Представитель МИД Израиля Лиор Хаят заявил, что Amnesty International является антисемитской организацией, которая относится к Израилю с предубеждением. Об этом 26 октября сообщило издание Politico.

В четверг, 26 октября, Amnesty International призвала к "немедленному прекращению огня всеми сторонами". Ее генеральный секретарь Аньес Калламар заявила, что "необходимы срочные действия для защиты гражданского населения и предотвращения дальнейшего ошеломляющего уровня человеческих страданий".

Но ее заявление о том, что "военные преступления" были совершены "всеми сторонами", вызвало резкую реакцию со стороны Израиля.

Представитель Министерства иностранных дел Израиля Лиор Хайат заявил, что "Amnesty International — это антисемитская организация, настроенная против Израиля", добавив, что "ей не хватает морального авторитета, чтобы позиционировать себя как правозащитную организацию".

Хаят добавил: "Молчание организации после зверств, совершенных террористами ХАМАС 7 октября, когда более 1400 израильтян, включая младенцев, детей, женщин и стариков, были убиты, а более 220 человек были похищены в Сектор Газа, служит только демонстрацией того, что Amnesty International — это пропагандистская организация, работающая на террористов".

Напомним, 27 октября сообщалось, что на саммите в Брюсселе достигнут первый компромисс после нападения на Израиль. По информации журналистов, лидеры стран ЕС пришли к компромиссному решению о предоставлении гуманитарной помощи Сектору Газа.