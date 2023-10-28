"Попахивает взятками": импичмент Байдена выглядит весьма вероятным, — Newsweek (фото)

По словам главы Комитета по надзору Палаты представителей Джеймса Комера, брат Джо Байдена получил "теневые" кредиты на 600 000 долларов, якобы имя Байдена могло использоваться, чтобы получить "крупные инвестиции с Ближнего Востока".

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Судя по словам Майка Джонсона, избранного на прошедшей неделе спикером Палаты представителей после трех недель разногласий в рядах республиканцев, "весьма вероятно", что президент Джон Байден совершил преступления, которые тянут на импичмент. Об этом пишет Newsweek.

В сентябре прошлый спикер Кевин Маккарти инициировал рассмотрение импичмента Байдена. В центре внимания был вопрос о том, руководствовался ли президент США коммерческими интересами своего сына Хантера Байдена.

Маккарти заявил, что главе Белого дома могут быть предъявлены "обвинениями в злоупотреблении властными полномочиями, создании препятствий и коррупции", что требует дальнейшего расследования.

Президент отрицал какие-либо правонарушения, а представитель Белого дома Ян Сэмс заявил, что республиканцы в Палате представителей девять месяцев ведут расследование и все еще ничего не нашли.

В своем первом интервью в новой должности Джонсон заявил, что есть доказательства, свидетельствующие о преступлениях, достаточных для импичмента. Но уточнил, что намерен соблюдать надлежащую правовую процедуру.

"Причина, по которой мы перешли к запросу об импичменте президента, состоит в том, что, если и действительно все доказательства приведут к тому, что мы допускаем, то это, вероятно, преступления, влекущие за собой импичмент, — сказал Джонсон. — Это упоминается в качестве причины для импичмента в Конституции; взятки и прочие преступления и правонарушения. Взятки там упоминаются, похоже на это и именно этим очень попахивает".

Он также добавил, что планируют все отследить, к чему бы это ни привело.

"Знаю, что люди начинают беспокоиться, им хочется кого-то привлечь к ответственности, но мы не делаем этого, как другие [подразумевается дело об импичменте Дональда Трампа, инициированное демократами]. Мы должны все строить на доказательствах", — сказал Джонсон.

Мэтт Гетц, представитель Республиканской партии от Флориды, который вынес на рассмотрение предложение о снятии с должности спикера Маккарти, назвал расследование по импичменту "неудачным номером".

По его словам, попытка импичмента при Кевине Маккарти была направлена не столько на то, чтобы осудить Джо Байдена, сколько, чтобы спасти самого Маккарти.

Гетц также добавил, что больше доверяет процессу импичмента при Джонсоне, отметив, что новый спикер "подойдет к этому как юрист", а не как "человек, пытающийся удержаться за власть".

Импичмент Байдена: в чем обвиняют президента США

20 октября глава Комитета по надзору Палаты представителей Джеймс Комер поделился снимком чека на 200 тыс. долларов, который брат Джо Байдена Джеймс отправил ему в 2018 году.

Снимком чека на 200 тыс. долларов

Комер заявил, что Джеймс Байден получил "теневые" кредиты на общую сумму 600 000 долларов от медицинской компании. Якобы имя Байдена могло привлечь "крупные инвестиции с Ближнего Востока".

"Мы обнаружили прямой платеж на 200 000 долларов на имя Джо Байдена"

Однако пресс-секретарь Белого дома Иен Сэмс объяснил в X (Twitter), что эти средства отмечены как сумма погашения кредита.

Представитель пресс-службы Комитета по надзору отметил, что "Джейми Корнер пытается отвлечь внимание от споров о выборе спикера республиканцев.

"Это погашение кредита после того, как президент Байден одолжил деньги своему брату. Когда в 2018 году он оставил свой пост. Это прямо там, на чеке!" — добавил Сэмс.

Напомним, что спикер Палаты представителей Майк Джонсон сделал заявление о войне в Украине.

Ранее Фокус в своем материале разбирался в том, насколько вероятен импичмент для Байдена, и как политическая борьба в США скажется на поддержке Украины.