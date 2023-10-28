"Пахне хабарами": імпічмент Байдена виглядає досить ймовірним, — Newsweek (фото)

За словами голови Комітету з нагляду Палати представників Джеймса Комера, брат Джо Байдена отримав "тіньові" кредити на 600 000 доларів, нібито ім'я Байдена могло використовуватися, щоб отримати "великі інвестиції з Близького Сходу".

Related video

Судячи зі слів Майка Джонсона, обраного минулого тижня спікером Палати представників після трьох тижнів розбіжностей у лавах республіканців, "вельми ймовірно", що президент Джон Байден скоїв злочини, які тягнуть на імпічмент. Про це пише Newsweek.

У вересні ексспікер Кевін Маккарті ініціював розгляд імпічменту Байдена. У центрі уваги було питання про те, чи керувався президент США комерційними інтересами свого сина Гантера Байдена.

Маккарті заявив, що главі Білого дому можуть бути пред'явлені "звинуваченнями у зловживанні владними повноваженнями, створенні перешкод і корупції", що вимагає подальшого розслідування.

Президент заперечував будь-які правопорушення, а представник Білого дому Ян Семс заявив, що республіканці в Палаті представників дев'ять місяців ведуть розслідування і все ще нічого не знайшли.

У своєму першому інтерв'ю на новій посаді Джонсон заявив, що є докази, які свідчать про злочини, достатні для імпічменту. Але уточнив, що має намір дотримуватися належної правової процедури.

"Причина, через яку ми перейшли до запиту про імпічмент президента, полягає в тому, що, якщо і справді всі докази призведуть до того, що ми припускаємо, то це, ймовірно, злочини, що тягнуть за собою імпічмент, — сказав Джонсон. — Це згадується як причина для імпічменту в Конституції; хабарі та інші злочини й правопорушення. Хабарі там згадуються, схоже на це і саме цим дуже тхне".

Він також додав, що планують усе відстежити, до чого б це не призвело.

"Знаю, що люди починають непокоїтися, їм хочеться когось притягнути до відповідальності, але ми не робимо цього, як інші [мається на увазі справа про імпічмент Дональда Трампа, ініційована демократами]. Ми повинні все будувати на доказах", — сказав Джонсон.

Метт Гетц, представник Республіканської партії від Флориди, який виніс на розгляд пропозицію про зняття з посади спікера Маккарті, назвав розслідування щодо імпічменту "невдалим номером".

За його словами, спроба імпічменту за Кевіна Маккарті була спрямована не стільки на те, щоб засудити Джо Байдена, скільки на те, щоб врятувати самого Маккарті.

Гетц також додав, що більше довіряє процесу імпічменту за часів Джонсона, зазначивши, що новий спікер "підійде до цього як юрист", а не як "людина, яка намагається втриматися за владу".

Імпічмент Байдена: у чому звинувачують президента США

20 жовтня голова Комітету з нагляду Палати представників Джеймс Комер поділився знімком чека на 200 тис. доларів, який брат Джо Байдена Джеймс відправив йому 2018 року.

Знімком чека на 200 тис. доларів

Комер заявив, що Джеймс Байден отримав "тіньові" кредити на загальну суму 600 000 доларів від медичної компанії. Нібито ім'я Байдена могло залучити "великі інвестиції з Близького Сходу".

"Ми виявили прямий платіж на 200 000 доларів на ім'я Джо Байдена"

Однак прессекретар Білого дому Ієн Семс пояснив у X (Twitter), що ці кошти зазначені як сума погашення кредиту.

Представник пресслужби Комітету з нагляду зазначив, що "Джеймі Корнер намагається відвернути увагу від суперечок про вибір спікера республіканців.

"Це погашення кредиту після того, як президент Байден позичив гроші своєму братові. Коли 2018 року він залишив свою посаду. Це прямо там, на чеку!" — додав Семс.

Нагадаємо, що спікер Палати представників Майк Джонсон зробив заяву про війну в Україні.

Раніше Фокус у своєму матеріалі розбирався в тому, наскільки вірогідним є імпічмент для Байдена, і як політична боротьба в США позначиться на підтримці України.