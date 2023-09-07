Импичмент для Байдена. Как политическая борьба в США повлияет на поддержку Украины

Команда президента США Джо Байдена начала готовиться к вероятной процедуре его импичмента. Соответствующий штаб уже создан — из лучших специалистов. Фокус узнавал, насколько вероятен процесс отставки Байдена и каким образом она может повлиять на поддержку Украины со стороны США.

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Хотя публично президент США Джо Байден не уделяет внимание вероятности своего импичмента, в Белом доме уже формируется оперативный штаб. В его состав войдут юристы и специалисты по PR. Издание Politico отмечает, что тему вероятного импичмента можно будет использовать против его же инициаторов — Республиканской партии. Именно таким образом команда Байдена будет пытаться убедить независимых избирателей и тех, кто еще колеблется, что в идее импичмента нет ничего реального, кроме желания политической мести от так называемых "трампистов".

"Единственная проблема со стратегией импичмента заключается в том, что у них нет абсолютно никаких оснований для импичмента президента", — цитирует издание одного из неназванных советников президента США.

Представление на процедуру импичмента Байдену восходит еще к началу 2021 года. Тогда конгрессмены-республиканцы подали документы с обвинением политика в злоупотреблении властью на посту вице-президента.

За два последующих года для отстранения американского лидера не было ничего сделано, кроме громких заявлений в прессе. И вот, в апреле 2023 года инициатор первого представления член Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин заявила, что представит новые статьи об импичменте. На этот раз речь идет о несоблюдении миграционного законодательства и защите границы с Мексикой.

Как проходит импичмент президента США

Процедура импичмента президента зафиксирована в конституции США. Согласно документу, инициативу может формулировать и выдвигать обвинения Палата представителей Конгресса США (то есть, нижняя палата парламента страны). Для начала должно состояться голосование за передачу обвинений в юридический комитет, где в дальнейшем будет проводиться расследование.

В случае, если доказательств будет достаточно, комитет готовит обвинительное заключение, которое в дальнейшем должна принять Палата представителей. Следующим шагом является принятие решения в Сенате (верхней палате парламента США). Условно эту процедуру можно сравнить с судебным заседанием, где Палата представителей выступает стороной обвинения, а Сенат — судом присяжных. Для импичмента президенту решение должно поддержать более двух третей сенаторов (не менее 67). Сейчас большинство в Сенате имеют представители Демократической партии, то есть, однопартийцы Джо Байдена.

Дональд Трамп — единственный президент США, против которого дважды начинали процедуру импичмента Фото: Getty Images

Стоит отметить, что за всю историю США процедура импичмента применялась пять раз — против Эндрю Джонсона в 1868 году, Ричарда Никсона в 1974, Билла Клинтона в 1998 и дважды — против Дональда Трампа, в 2019 и 2021 годах. Должности лишился только Никсон, которого амнистировали после победы на выборах его оппонента Джеральда Форда.

Есть ли причины для импичмента Байдена

По мнению экспертов, тема импичмента Байдена является своеобразным проявлением политической борьбы в США. А чем ближе к выборам, к ней будут возвращаться все больше.

"Сейчас импичмент Байдена — это скорее политическая, в чем-то даже маркетинговая и имиджевая штука для Республиканской партии. Дело в том, что у партийцев Республиканской партии до сих пор присутствует определенный ресентимент. Ну, ситуация, когда вашего президента от вашей партии дважды почти за полтора года до выборов подвергают процедуре импичмента — действительно, она никому не понравится. Это твоя партия, это имидж твоей партии, соответственно, это твой имидж. Они тему об импичменте Байдену начали разгонять буквально с первого дня после его инаугурации. Поэтому ничего нового в этом нет", — говорит Фокусу эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев.

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Августовское социологическое исследование, проведенное New York Times/Siena College, указывает на крайне низкий рейтинг действующего президента США. Хотя Джо Байден продолжает пользоваться поддержкой избирателей, но только 30% из них планируют голосовать за него на предстоящих выборах. Вместе с тем, в случае, если бы соперником Байдена сейчас был Дональд Трамп, то за обоих кандидатов готовы проголосовать по 43% опрошенных. Напомним, против Трампа уже выдвинуто два уголовных обвинения и существует вероятность новых. Напомним, выборы президента США должны состояться 5 ноября 2024 года

"Вероятность импичмента для Байдена крайне мала, но информационный шум, который поднят вокруг этой темы, играет в пользу республиканцев. Они имеют возможность активизировать своих сторонников и избирателей. Это своеобразная парламентская игра трампистов, которые раскачивают ситуацию и таким образом готовятся к следующим выборам", — говорит Фокусу политический эксперт Максим Джигун.

Следующие выборы президента США должны состояться 5 ноября 2024 года, однако борьба идет уже сейчас Фото: CBC

С ним соглашается Краев, который отмечает, что идею импичмента разгоняют несколько десятков конгрессменов, поэтому на самом деле говорить о том, что они смогут добиться большего, рано

"Учитывая, что их минимальное большинство в Палате представителей, это не даст им необходимых голосов. А отсутствие большинства в Сенате в принципе перекрывает любые возможности для продвижения этой идеи. Поэтому на самом деле я не думаю, что это как-то отразится на предвыборном процессе. Здесь больше все зависит от того, как будет развиваться дело Хантера Байдена, и вообще дело о его ноутбуке, его уклонении от налогов, отсутствии декларирования и так далее. Это дело может быть для Байдена угрожающим", — говорит эксперт.

Напомним, сына действующего президента США Хантера Байдена подозревают в злоупотреблении при уплате налогов. Он уже признал себя виновным в двух налоговых правонарушениях и заключил сделку с федеральными прокурорами по обвинению в незаконном хранении оружия.

Как изменится поддержка Украины в случае импичмента Байдена

Краев обращает внимание, что обвинения против Байдена строятся преимущественно на том, что делал его сын — Хантер Байден. Но пока следствие, которое ведется досудебно, не демонстрирует какого-либо прямого привлечения Джо Байдена к тем коррупционным и темным делам, которые вел его сын. Поэтому на самом деле даже само построение обвинений пока очень и очень сомнительно.

"Учитывая все вышесказанное, идея республиканцев относительно импичмента не может как-то отразиться ни на внутренней политике США, ни на помощи для Украины", — говорит эксперт.

Опрошенные Фокусом эксперты считают, что вероятная процедура импичмента, которой республиканцы угрожают президенту Байдену, никоим образом не отразится на уровне поддержки Украины в войне против Российской Федерации. До сих пор Вашингтон демонстрировал последовательную поддержку Украины и оказывал практическую помощь с начала полномасштабного вторжения. Ежемесячно США предоставляют пакеты военной помощи. Недавно Сенат утвердил проект закона об ассигнованиях на национальную оборону в сумме 886 млрд долларов. В документе предусмотрено выделение 300 млн долларов помощи Украине.

"Хотя США и супер-президентское государство, но там отлично действуют системы сдержек и противовесов. Поэтому если бы произошло устранение президента через импичмент, ранее утвержденные программы поддержки Украины не изменились бы. Да, новый президент мог бы остановить сугубо президентские программы поддержки, там, где он сам принимает решение, но не более того. Кроме того, мы бы узнали о попытках заблокировать уже действующие программы", — поясняет Максим Джигун.

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