По словам главы Госдумы России Вячеслава Волошина, РФ планирует конфисковать гораздо большие активы, принадлежащие "недружественным странам".

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Вячеслав Володин, глава Государственной думы России, выразил озабоченность в отношении экономической ситуации в Европейском Союзе и упомянул о намерениях объединения использования неактивных ядерных активов в пользу Украины. Своими соображениями он поделился в Telegram-канале.

Глава Государственной думы России отметил, что некоторые европейские политики, включая председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, снова начали обсуждать вопрос о использовании замороженных средств России с целью продолжения военной милитаризации Киева.

"Такое решение потребует от Российской Федерации симметричного ответа. В этом случае конфискованы будут гораздо большие активы, принадлежащие недружественным странам, чем наши замороженные на территории Европы средства", – добавил он.

Напомним, что высокопоставленные американские чиновники усилили свои попытки давления на западные правительства с целью использования значительных сумм средств из замороженных резервов Российского Центрального Банка в поддержку Украины.