В Германии заговорили об обязательном трудоустройстве иммигрантов и наказании

Антисемитское поведение может повлечь риски для права на проживание в Германии и в дальнейшем получения немецкого гражданства.

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Министр юстиции Германии Марко Бушман предупредил о последствиях для иммигрантов, которые демонстрируют антисемитское поведение, а лидер немецкой оппозиции Карстен Линнеманн заговорил об обязательном трудоустройстве для иммигрантов трудоспособного возраста. Об этом пишет Bild am Sonntag.

На днях канцлер Олаф Шольц встретился с оппозиционером Фридрихом Мерцем и обсудили пакт об ограничении миграции убежища в Германии.

"Сегодня количество тех, кто прибывает как беженец, является слишком высоким." В частности: 233 744 первоначальных заявления о предоставлении убежища были поданы в Германии с января по сентябрь — больше, чем за весь 2022 год", — сказал Шольц.

Федеральное правительство согласовало миграционный пакет. Он предусматривает быструю депортацию и легкий доступ беженцев к рынку труда.

Каждый должен работать

Лидер немецкой оппозиции Карстен Линнеманн считает, что в Германии должно быть обязательное трудоустройство иммигрантов трудоспособного возраста.

"Я считаю, что каждый, кто получает социальные выплаты и может работать, должен работать. И если вы не можете найти работу, вам придется заняться благотворительностью. Если вы все еще не имеете работы через шесть месяцев, вы должны заниматься благотворительностью. Если этого не придерживаться, выплаты придется значительно сократить", — сказал он.

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По его словам, в Германии сейчас есть 600 000 людей в возрасте от 18 до 25 лет, которые не работают и не учатся, но получают выплаты от государства.

"Деньги граждан создают неправильные стимулы именно для этих людей", — сказал Линнеманн.

Он отметил, что в последнее время активная иммиграция беженцев в Германию привела к появлению в стране тех, кто ненавидит Израиль и еврейский народ. Поэтому сейчас государство должно внимательнее присмотреться к мусульманскому антисемитизму и бороться с ним.

"Важно, чтобы те, кто приезжает в Германию, приняли наши ценности. Для этого нужно обязательное интеграционное соглашение. Каждый, кто приходит к нам, должен подписать, что он принимает это конституционное государство и наш основной закон, а также право Израиля на существование и то, как мы живем. Каждый, кто на самом деле этого не придерживается, теряет свое право на проживание и должен покинуть страну", — сказал Карстен Линнеманн.

Он отметил, что прежде всего в Германии должно быть обеспечено прекращение нелегальной миграции.

Участников антисемитских митингов будут депортировать

Министр юстиции Германии Марко Бушман заявил, что за последние 80 лет в стране не было таких бурных антиизраильских и антисемитских вспышек, как в последнее время. С 7 октября полиция насчитала около 1800 политически мотивированных преступлений.

"На улицах Германии происходят тревожные сцены. Мы не можем этого допустить. В стране, где начался Холокост, никому не позволено праздновать массовое убийство евреев. Никогда больше евреи в Германии не должны становиться жертвами террора и преследований. Против тех, кто это не уважает, мы должны действовать со всей строгостью", — сказал он.

Он отметил, что антисемитское поведение в будущем повлечет риски для права на проживание в Германии и получения немецкого гражданства. По его словам, органы, которые занимаются вопросами натурализации, должны в будущем "расследовать даже такие мелкие правонарушения, как оскорбление, чтобы определить, не были ли эти действия совершены по антисемитским мотивам".

"Если судья установит наличие таких мотивов, "виновный больше не сможет стать гражданином Германии", — сказал Бушман. "Для лиц, не имеющих немецкого паспорта, мы также должны учитывать последствия, предусмотренные законом о пребывании в стране", — добавил он.

Напомним, что 17 октября 2022 года сообщалось, что каждый восьмой еврей выехал из РФ в Израиль после объявления частичной мобилизации. За первые восемь месяцев войны в Украине страну покинуло 26 тысяч россиян с еврейскими корнями.