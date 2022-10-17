Бегут от мобилизации: каждый восьмой еврей уже выехал из РФ в Израиль, – The Guardian

Как пишут журналисты, за почти восемь месяцев полномасштабной войны 26 тысяч россиян с еврейскими корнями выехали из страны-агресора. Из Украины в Израиль за это же время выехало 13 тысяч евреев.

Related video

С начала полномасштабной войны против Украины из Российской Федерации выехал каждый восьмой российский еврей. Об этом пишет британское издание The Guardian со ссылкой на Еврейское агентство для Израиля (Сохнут).

Как уточняют журналисты, из России в Израиль уже перебралось около 26 тыс. евреев с российским гражданством. Еще 35 тыс. человек подали документы на репатриацию. Число желающих выехать в Израиль лишь увеличилось после начала частичной мобилизации в стране-агрессоре.

"Опасность была частью еврейского опыта в России на протяжении поколений. Этого никто никогда не забудет", — прокомментировал депутат Кнессета [парламент в Израиле] украинского происхождения Юлий Эдельштейн.

По его словам, люди выезжают из РФ в спешке, так как ими движет страх.

Однако, как пишет издание, евреи стали выезжать не только из РФ, но и из Украины.

Израиль начал готовиться к новой волне иммиграции сразу после вторжения российских войск в соседнее государство 24 февраля. Всего за этот период на свою историческую родину перебралось 13 тысяч евреев с украинским гражданством.

Однако поток беженцев из России стал неожиданностью для Сохнута, пишут журналисты.

Представители израильского Министерства репатриации и интеграции, Министерства иностранных дел и Министерства финансов провели совещание после начала мобилизации в России, чтобы обсудить чрезвычайные бюджеты для приема новой волны российских евреев, варианты для их размещения в стране и организацию авиарейсов.

После распада Советского Союза в Израиль переехало более 1 миллиона человек.

Напомним, в сентябре бывший главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт посоветовал российским евреям уезжать из РФ. Он назвал пять причин, почему это надо сделать немедленно.

Фокус также писал, что в украинский плен впервые попал солдат-еврей из ВС РФ. Мужчина из Санкт-Петербурга не имел никакой военной специальности и не проходил ранее срочную службу в армии. Его мобилизовали в качестве рядового и отправили на фронт под Лиман.