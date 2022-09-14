Пять причин покинуть РФ: бывший главный раввин Москвы советует российским евреям уезжать

По словам Пинхаса Гольдшмидта, за время полномасштабной войны в Украине Россию уже покинули десятки тысяч евреев. Он рекомендовал своим соотечественникам уехать из РФ, пока нет "железного занавеса".

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Бывший главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт посоветовал своим соотечественникам уезжать из России. Об этом он заявил во время интервью изданию DW.

"Я обеспокоен будущим еврейской общины в России, и я не единственный, кто обеспокоен", – подчеркнул Гольдшмидт.

По его словам, за время военной агрессии Российской Федерации в этом году страну покинули уже десятки тысяч евреев.

Гольдшмидт отметил, что существуют пять конкретных причин, почему люди сегодня обеспокоены будущим РФ.

Во-первых, это рост антисемитизма в воюющем государстве.

Во-вторых, речь идет о потенциальном новом "железном занавесе", то есть о полном запрете на выезд за пределы страны.

"Все идет к тому, что покинуть Россию будет невозможно", – подчеркнул он.

Еще одна причина, заставляющая поставить под сомнение целесообразность дальнейшей жизни в РФ, – жесткие санкции, которые сегодня весь мир ввел и продолжает вводить против страны-агрессора. Как считает бывший главный раввин Москвы, они нанесут серьезный ущерб экономике РФ в долгосрочной перспективе.

Четвертая причина уехать из России – всеобщая мобилизация, которую могут объявить в государстве.

Пятая причина – расширение репрессий против гражданского общества, которые существуют уже сегодня, но могут стать гораздо жестче в будущем.

Напомним, главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт покинул Россию 8 июня. Это произошло после того, как власти потребовали у него публично поддержать военную "спецоперацию" в Украине.

6 июля Гольдшмидт заявил о том, что оставляет свой пост.