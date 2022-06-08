Давление властей: главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт покинул Россию

Невестка раввина сообщила, что Гольдшмидт и его семья оказалась в изгнании после того, как отказались публично поддерживать войну в Украине.

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Главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт покинул территорию Российской Федерации после требования властей публично поддержать военную "спецоперацию" в Украине. Об этом написала в Twitter журналистка и невестка раввина Авиталь Чижик-Гольдшмидт.

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"Наконец-то могу поделиться, что мои родственники, главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт и ребецин Дара Гольдшмидт, подверглись давлению со стороны властей, чтобы публично поддержать "спецоперацию" в Украине", — написала журналистка.

Она также сообщила, что раввин с супругой отказались публично поддерживать войну и теперь находятся в изгнании из общины, которой он посвятил 33 года своей жизни.

По словам Авиталь, через две недели после вторжения России в Украину Гольдшмидт вместе с супругой Дарой отправились в Восточную Европу, а именно в Венгрию, чтобы собрать средства на помощь беженцам. Позже семья полетела в Иерусалим, чтобы навестить отца раввина, который на то время был госпитализирован.

По информации издания "Медиазона" на посту главного раввина теперь находится Давид Юшуваев. Тем не менее, с помощью главных раввинов Израиля российские раввины вновь избрали Гольдшмидта на пост, который он занимал более 30 лет.

В свою очередь издание RTVI сообщает, что они запросили комментарии у сотрудников Московской хоральной синагоге, где опровергли информацию об отъезде главного раввина Москвы из-за отказа поддержать "спецоперацию". Там рассказали, что Гольдшмидт должен вернуться.

"У него сначала внук родился, а потом отец в больнице оказался, поэтому он временно уехал. Кто-то распространяет слухи, мы тоже с этим столкнулись и были очень возмущены. В суд подавать не будем, он сказал — не надо, потому что вернется", — якобы рассказали в синагоге.

В свою очередь медиа-ресурс STMEGI со ссылкой на израильскую газету "Исраэль а-Йом" пишет, что Гольдшмидт вынужден был уехать в Израиль и сложить с себя обязанности главного раввина Москвы из-за болезни отца. При этом раввин продолжает возглавлять раввинатский суд государств СНГ и Балтии, хотя и не знает когда сможет вернуться в Россию.

Ранее сообщалось, что главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт уехал из российской столицы в Израиль после антисемитских высказываний министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. По информации радио "Говорит Москва", сам иудейский лидер указал, что его решение покинуть Россию связано с болезнью отца.