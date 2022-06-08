Тиск влади: головний рабин Москви Пінхас Гольдшмідт залишив Росію

Невістка рабина повідомила, що Гольдшмідт та його родина опинилися у вигнанні після того, як відмовилися публічно підтримувати війну в Україні.

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Головний рабин Москви Пінхас Гольдшмідт залишив територію Російської Федерації після вимог влади публічно підтримати військову "спецоперацію" в Україні. Про це написала в Twitter журналістка та невістка рабина Авіталь Чижік-Гольдшмідт.

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"Нарешті можу поділитися, що мої родичі, головний рабин Москви Пінхас Гольдшмідт і ребецин Дара Гольдшмідт, зазнали тиску з боку влади, щоб публічно підтримати "спецоперацію" в Україні", — написала журналістка.

Вона також повідомила, що рабин із дружиною відмовилися публічно підтримувати війну і тепер перебувають у вигнанні із громади, якій він присвятив 33 роки свого життя.

За словами Авіталь, за два тижні після вторгнення Росії в Україну Гольдшмідт разом із дружиною Дарою вирушили до Східної Європи, а саме до Угорщини, щоб зібрати кошти на допомогу біженцям. Пізніше сім'я полетіла до Єрусалиму, щоб відвідати батька рабина, якого на той час було госпіталізовано.

За інформацією видання "Медіазона", на посаді головного рабина тепер перебуває Давид Юшуваєв. Проте, за допомогою головних рабинів Ізраїлю російські рабини знову обрали Гольдшмідта на посаду, яку він обіймав понад 30 років.

Зі свого боку, видання RTVI повідомляє, що вони запросили коментарі у співробітників Московської хоральної синагоги, де спростували інформацію про від'їзд головного рабина Москви через відмову підтримати "спецоперацію". Там розповіли, що Гольдшмідт має повернутися.

"У нього спочатку онук народився, а потім батько у лікарні опинився, тому він тимчасово поїхав. Хтось поширює чутки, ми теж з цим зіткнулися і були дуже обурені. До суду подавати не будемо, він сказав — не треба, бо повернеться ", — нібито розповіли у синагозі.

Зі свого боку, медіа-ресурс STMEGI з посиланням на ізраїльську газету "Ісраель а-Йом" пише, що Гольдшмідт змушений був виїхати до Ізраїлю та скласти з себе обов'язки головного рабина Москви через хворобу батька. При цьому рабин продовжує очолювати рабинський суд держав СНД і Балтії, хоча й не знає, коли зможе повернутися до Росії.

Раніше повідомлялося, що головний рабин Москви Пінхас Гольдшмідт виїхав із російської столиці до Ізраїлю після антисемітських висловлювань міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова. За інформацією радіо "Говорить Москва", сам юдейський лідер зазначив, що його рішення покинути Росію пов'язане із хворобою батька.