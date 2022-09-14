П'ять причин покинути РФ: колишній головний рабин Москви радить російським євреям їхати

За словами Пінхаса Гольдшмідта, за час повномасштабної війни в Україні Росію вже залишили десятки тисяч євреїв. Він рекомендував своїм співвітчизникам виїхати з РФ, поки немає "залізної завіси".

Related video

Колишній головний рабин Москви Пінхас Гольдшмідт порадив своїм співвітчизникам їхати з Росії. Про це він заявив під час інтерв'ю газеті DW.

"Я стурбований майбутнім єврейської громади в Росії, і я не єдиний, хто стурбований", — наголосив Гольдшмідт.

За його словами, за час військової агресії Російської Федерації цього року країну залишили вже десятки тисяч євреїв.

Гольдшмідт зазначив, що є п'ять конкретних причин, чому люди сьогодні стурбовані майбутнім РФ.

По-перше, це зростання антисемітизму у воюючій державі.

По-друге, йдеться про потенційну нову "залізну завісу", тобто про повну заборону на виїзд за межі країни.

"Все йде до того, що залишити Росію буде неможливо", — наголосив він.

Ще одна причина, яка змушує поставити під сумнів доцільність подальшого життя в РФ – жорсткі санкції, які сьогодні весь світ запровадив і продовжує вводити проти країни-агресора. Як вважає колишній головний рабин Москви, вони завдадуть серйозної шкоди економіці РФ у довгостроковій перспективі.

Четверта причина виїхати з Росії — загальна мобілізація, яку можуть оголосити у державі.

П'ята причина — розширення репресій проти громадянського суспільства, які існують уже сьогодні, але можуть стати набагато жорсткішими в майбутньому.

Нагадаємо, головний рабин Москви Пінхас Гольдшмідт залишив Росію 8 червня. Це сталося після того, як влада вимагала у нього публічно підтримати військову "спецоперацію" в Україні.

6 липня Гольдшмідт заявив про те, що залишає свою посаду.