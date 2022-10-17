Тікають від мобілізації: кожен восьмий єврей уже виїхав із РФ в Ізраїль, — The Guardian

Як пишуть журналісти, за майже вісім місяців повномасштабної війни 26 тисяч росіян із єврейським корінням виїхали з країни-агресора. З України в Ізраїль за цей час виїхали 13 тисяч євреїв.

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Із початку повномасштабної війни проти України з Росії виїхав кожен восьмий російський єврей. Про це пише британське видання The Guardian із посиланням на Єврейське агентство для Ізраїлю (Сохнут).

Як уточнюють журналісти, із Росії в Ізраїль уже перебралося близько 26 тис. євреїв із російським громадянством. Ще 35 тис. людей подали документи на репатріацію. Число охочих виїхати в Ізраїль лише збільшилося після початку часткової мобілізації в країні-агресорі.

"Небезпека була частиною єврейського досвіду в Росії протягом поколінь. Цього ніхто ніколи не забуде", — прокоментував депутат Кнесету [парламент в Ізраїлі] українського походження Юлій Едельштейн.

За його словами, люди виїжджають із РФ поспіхом, оскільки ними керує страх.

Однак, як пише видання, євреї почали виїжджати не лише з РФ, а й із України.

Ізраїль почав готуватися до нової хвилі імміграції одразу після вторгнення російських військ у сусідню державу 24 лютого. Загалом за цей період на свою історичну батьківщину перебралося 13 тисяч євреїв із українським громадянством.

Проте потік біженців із Росії став несподіванкою для Сохнута, пишуть журналісти.

Представники ізраїльського Міністерства репатріації та інтеграції, Міністерства закордонних справ і Міністерства фінансів провели нараду після початку мобілізації в Росії, щоб обговорити надзвичайні бюджети для прийому нової хвилі російських євреїв, варіанти їхнього розміщення в країні та організацію авіарейсів.

Після розпаду Радянського Союзу в Ізраїль переїхало понад 1 мільйон людей.

Нагадаємо, у вересні колишній головний рабин Москви Пінхас Гольдшмідт порадив російським євреям їхати з РФ. Він назвав п'ять причин, чому це треба зробити негайно.

Фокус також писав, що в український полон вперше потрапив солдат-єврей із ЗС РФ. Чоловік із Санкт-Петербурга не мав жодної військової спеціальності й не проходив раніше строкову службу в армії. Його мобілізували як рядового та відправили на фронт під Лиман.