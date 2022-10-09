Вперше в український полон потрапив солдат-єврей із ЗС РФ, — ЗМІ

Чоловік із Санкт-Петербурга не мав жодної військової спеціальності і не проходив раніше строкову службу в армії. Його мобілізували як рядового і відправили на фронт під Лиман.

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До українського полону вперше за весь час широкомасштабного вторгнення російської армії потрапив солдат-єврей. Як повідомляє ізраїльське видання "Деталі", 31-річний Сергій В. із Санкт-Петербурга був мобілізований до ЗС РФ як рядовий і потрапив у полон 1 жовтня під Лиманом.

Видання пише, що чоловіка було відправлено рядовим на фронт, при цьому він не мав жодної військової спеціальності. Понад те, він не проходив раніше строкової служби в армії. Під час контрнаступу ЗСУ під Лиманом його підрозділ був повністю знищений, а командир втік у бік Луганська. Під час бойових дій Сергію дивом вдалося залишитися живим і потрапити в полон до українських бійців.

Після бесіди з Сергієм українська сторона зв'язалася з його сестрою Естер, яка зараз проживає в передмісті Єрусалима. Їй надіслали відео допиту її брата Сергія для підтвердження його нормального стану здоров'я у полоні.

Згодом жінка звернулася до головного рабина України Моше Реувена Асмана з проханням допомогти братові, який перебуває в українському полоні. 7 жовтня стало відомо, що Рав Асман провів екстрену зустріч із офіцерами українських спецслужб, які відповідають за утримання військовополонених у межах проєкту "Хочу жити". Він запропонував взяти опіку над солдатом-євреєм та іншими євреями з ЗС РФ, якщо такі будуть потрапляти в полон надалі.

У відповідь українська сторона схвалила цю ініціативу, і дозволила рів Асману контакт із полоненими-євреями та надання їм духовної та матеріальної підтримки.

Що відомо про полоненого солдата-єврея?

Сестра військовополоненого розповіла, що їхня родина жила в Санкт-Петербурзі. Їхній єврейський дідусь пройшов Другу світову війну від Сталінграда до Берліна, а бабуся пережила страшні роки у блокадному Ленінграді.

До репатріації Естер брала участь в освітніх програмах Хоральної синагоги в Петербурзі, а брат залишився в Росії і, не маючи вищої освіти, працював будівельником. Сестра пропонувала Сергію взяти участь у єврейських молодіжних та освітніх програмах, але він не захотів. А наприкінці вересня в межах "часткової" мобілізації був призваний до лав Збройних сил РФ.

Раніше повідомлялося, що 27 вересня українські бійці на Харківщині взяли в полон першого російського солдата, який прибув на фронт після оголошеної мобілізації до РФ. За словами радника глави МВС Антона Геращенка, у складі російської армії росіянин встиг прослужити лише три дні.

Секретар РНБО Олексій Данілов 6 жовтня заявив, що кількість російських громадян, які залишили РФ, вдвічі перевищує кількість мобілізованих. За його словами, це говорить про те, що кількість охочих вирушити на війну в Україну зменшується у геометричній прогресії.