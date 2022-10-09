Впервые в украинский плен попал солдат-еврей из ВС РФ, — СМИ

Мужчина из Санкт-Петербурга не имел никакой военной специальности и не проходил ранее срочную службу в армии. Его мобилизовали в качестве рядового и отправили на фронт под Лиман.

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В украинский плен впервые за все время широкомасштабного вторжения российской армии попал солдат-еврей. Как сообщает израильское издание "Детали", 31-летний Сергей В. из Санкт-Петербурга был мобилизован в ВС РФ в качестве рядового и попал в плен 1 октября под Лиманом. —

Издание пишет, что мужчина был отправлен рядовым на фронт, не имея никакой военной специальности. Более того, он не проходил ранее срочную службу в армии. В ходе контрнаступления ВСУ под Лиманом его подразделение было полностью уничтожена, а командир сбежал в сторону Луганска. Во время боевых действий Сергею чудом удалось остаться в живых и попасть в плен к украинским бойцам.

После беседы с Сергеем украинская сторона связалась с его сестрой Эстер, которая на данный момент проживает в пригороде Иерусалима. Ей отослали видео допроса ее брата Сергея для подтверждения его нормального состояния здоровья в плену.

Позже женщина обратилась к главному раввину Украины Моше Реувену Асману с просьбой помочь брату, находящемуся в украинским плену. 7 октября стало известно, что рав Асман провел экстренную встречу с офицерами украинских спецслужб, которые отвечают за содержание военнопленных в рамках проекта "Хочу жить". Он предложил взять опеку над солдатом-евреем и над другими евреями из ВС РФ, если таковы будут попадать в плен в дальнейшем.

В ответ украинская сторона одобрила данную инициативу, и разрешила рав Асману контакт с пленными-евреями и предоставление им духовной и материальной поддержки.

Что известно о пленном солдате-еврее?

Сестра военнопленного рассказала, что их семья жила Санкт-Петербурге. Их еврейский дедушка прошел Вторую мировую войну от Сталинграда до Берлина, а бабушка пережила страшные годы в блокадном Ленинграде.

До репатриации Эстер участвовала в образовательных программах Хоральной синагоги в Петербурге, а брат остался в России и, не имея высшего образования, работал строителем. Сестра предлагала Сергею поучаствовать в еврейских молодежных и образовательных программах, но он захотел. А в конце сентября в рамках "частичной" мобилизации был призван в ряды Вооруженных сил РФ.

Ранее сообщалось, что 27 сентября украинские бойцы в Харьковской области взяли в плен первого российского солдата, который прибыл на фронт после объявленной мобилизации в РФ. По словам советника главы МВД Антона Геращенко, в составе российской армии россиянин успел прослужить всего три дня.

Секретарь СНБО Алексей Данилов 6 октября заявил, что количество российских граждан, которые покинули РФ, в два раза превышает количество мобилизованных. По его словам, это говорит о том, что число желающих отправиться на войну в Украину уменьшается в геометрической прогрессии.