Российский предприниматель получил восемнадцать месяцев тюрьмы. Он пытался обойти запрет фальшивыми счетами через российских покупателей на Мальдивах.

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В Нидерландах посадили на 18 месяцев из-за нарушения санкций 56-летнего предпринимателя из России. Он также должен заплатить штраф €200 тысяч. Об этом сообщает нидерландское издание NOS.

Россиянина арестовали в Хорсселе. Служба финансовых расследований разыскала мужчину после сообщения из его банка о поступлении иностранных денег на его банковский счет. Выяснилось, что он в течение 7 месяцев через свою единоличную компанию продавал микрочипы и электронные товары в Россию.

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После вторжения РФ в Украину и после введения санкций, предприниматель пытался их обойти фальшивыми счетами через российских покупателей на Мальдивах. Через эти компании предметы в конце концов попадали в российские вооруженные и оборонные предприятия.

Суд признал его виновным в сознательном обходе европейских санкций против России.

Напомним, что в России отменили санкции против экс-нардепа из Украины Мураева. Российская сторона приняла решение об отмене санкций в отношении Евгения Мураева после объявления подозрения в государственной измене со стороны СБУ.

Ранее сообщалось, что под давлением санкций крупнейшая авиакомпания РФ сократила свою деятельность.