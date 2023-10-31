В Нідерландах затримали підприємця-росіянина, який постачав мікрочіпи до РФ в обхід санкцій

Російський підприємець отримав вісімнадцять місяців в'язниці. Він намагався обійти заборону фальшивими рахунками через російських покупців на Мальдівах.

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У Нідерландах увʼязнили на 18 місяців через порушення санкцій 56-річного підприємця з Росії. Він також має заплатити штраф €200 тисяч. Про це повідомляє нідерландське видання NOS.

Росіянина заарештували в Горсселі. Служба фінансових розслідувань розшукала чоловіка після повідомлення з його банку про надходження іноземних грошей на його банківський рахунок. З'ясувалося, що він протягом 7 місяців через свою одноосібну компанію продавав мікрочіпи та електронні товари до Росії.

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Після вторгнення РФ до України та після введення санкцій, підприємець намагався їх обійти фальшивими рахунками через російських покупців на Мальдівах. Через ці компанії предмети зрештою потрапляли до російських збройних та оборонних підприємств.

Суд визнав його винним у свідомому обході європейських санкцій проти Росії.

Нагадаємо, що у Росії скасували санкції проти екснардепа з України Мураєва. Російська сторона ухвалила рішення про скасування санкцій щодо Євгена Мураєва після оголошення підозри в державній зраді з боку СБУ.

Раніше повідомлялося, що під тиском санкцій найбільша авіакомпанія РФ скоротила свою діяльність.