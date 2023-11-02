"Покупает граждан": Санду обвинила Россию во вмешательстве в выборы

По данным Майи Санду, за два месяца Москва отправила почти 5 миллионов долларов "преступным группировкам", чтобы повлиять на исход выборов в Молдове.

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Президент Молдовы Майя Санду заявила, что Российская Федерация прибегает к подкупу молдавских граждан с целью добиться победы определенных партий на местных выборах. Об этом пишет Reuters 1 ноября.

Сообщается, что Санду осудила российское вторжение в Украину, а также обвинила Москву в попытке свергнуть власть в Молдове. По ее словам, за два месяца РФ потратила почти 5 миллионов долларов на поддержку деятельности "преступных группировок".

Санду упомянула о том, что ранее Россия уже занималась подкупом представителей власти ее страны. По словам журналистов, речь идет о коррупционных скандалах накануне выборов в 2020 году.

"У нее больше нет такой возможности. Теперь она покупает граждан Молдовы. Кремль использует разные категории людей… Есть люди, которые работают на Кремль и едут в Москву за деньгами", — отметила Санду.

Молдавский президент обратилась к правоохранителям с призывом принять меры

"Важно, чтобы каждый вышел и проголосовал за тех кандидатов, которые будут проводить проевропейскую политику Молдовы и не создавать препятствий на этом пути", — подчеркнула политик.

Напомним, в интервью от 6 октября Майя Санду заявила, что основанная Евгением Пригожиным ЧВК "Вагнер" была причастна к разработке плана по свержению властей Молдовы. По ее словам, что Евгений Пригожин планировал переворот в начале этого года.

Ранее, 26 октября, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Молдове и ее президенту Майе Санду придется заплатить за слова, которые она высказывает в адрес Российской Федерации.