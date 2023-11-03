Супруги-нелегалы в Париже "по приказу" россиянина "украшали" школу звездами Давида (видео)

По информации СМИ, их "творчество" спонсировало "лицо из России". Теперь супругов могут депортировать.

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В Париже арестовали молдавскую пару, которая по заказу "лица из России" рисовала на стене звезды Давида. Деталями 2 ноября поделились в Europe 1.

Двое молдаван рисовали на здании парижской школы звезду Давида — шестиугольную звезду, которая является символом еврейского народа и Израиля. По данным СМИ, их "творчество" спонсировало "лицо в России". Нарушителей — 33-летнего мужчину и 28-летнюю женщину — задержали 1 ноября.

В прокуратуре заявили, что арестовали супругов за "унижение достоинства, усиленное тем фактом, что оно было совершено из-за происхождения или религии". Их "сдал" правоохранителям местный житель, а символ "стерли" в тот же день.

Пара призналась, что рисовала символ "по приказу третьей стороны". Как оказалось, они оба были нелегалами, поэтому их доставили в изолятор и могут депортировать из Франции.

Всего на улицах Парижа зафиксировали примерно 60 звезд Давида, нарисованных с помощью трафарета синей краской. Авторы части из них до сих пор не найдены полицией.

Напомним, представитель Израиля Гилад Эрдан пристыдил ООН, придя на заседание со звездой Давида на костюме. Он раскритиковал реакцию мира на нападение ХАМАС и напомнил историю израильтян.

В СМИ сообщали, что война в Израиле вызвала раскол внутри движения экоактивистов. Часть борцов с климатическими проблемами оказалась склонной к экстремизму.