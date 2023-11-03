Подружжя нелегалів у Парижі "за наказом" росіянина "прикрашало" школу зірками Давида (відео)

За інформацією ЗМІ, їхню "творчість" спонсорувала "особа з Росії". Тепер подружжя можуть депортувати.

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У Парижі арештували молдавську пару, яка на замовлення "особи з Росії" малювала на стіні зірки Давида. Деталями 2 листопада поділились в Europe 1.

Двоє молдаван малювали на будівлі паризької школи зірку Давида — шестикутну зірку, яка є символом єврейського народу та Ізраїлю. За даними ЗМІ, їхню "творчість" спонсорувала "особа в Росії". Порушників — 33-річного чоловіка та 28-річну жінку — затримали 1 листопада.

У прокуратурі заявили, що заарештували подружжя за "приниження гідності, посилене тим фактом, що воно було скоєне через походження або релігію". Їх "здав" правоохоронцям місцевий житель, а символ "стерли" того ж дня.

Пара зізналась, що малювала символ "за наказом третьої сторони". Як виявилось, вони обидва були нелегалами, тож їх доставили до ізолятора та можуть депортувати з Франції.

Загалом на вулицях Парижа зафіксували приблизно 60 зірок Давида, намальованих за допомогою трафарету синьою фарбою. Автори частини з них досі не знайдені поліцією.

Нагадаємо, представник Ізраїлю Ґілад Ердан присоромив ООН, прийшовши на засідання з зіркою Давида на костюмі. Він розкритикував реакцію світу на напад ХАМАС та нагадав історію ізраїльтян.

У ЗМІ повідомляли, що війна в Ізраїлі спричинила розкол усередині руху екоактивістів. Частина борців з кліматичними проблемами виявилась схильною до екстремізму.