"Крен у лівий антисемітизм": експерти вважають, що екоактивісти переживають розкол

На думку Беттіни Рель, експерта з радикальних організацій, західні молодіжні рухи, як у Грети Тунберг, є інструментом маніпулювання для таких "ляльководів", як Іран.

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Війна на Близькому Сході призвела до розколу в деяких кліматичних рухах. Так, наприкінці минулого тижня відома екоактивістка Ґрета Тунберґ та її соратники з руху "П'ятниці заради майбутнього" вийшли до будівлі шведського парламенту з плакатами. Однак тільки на одному з них йшлося про клімат, всі інші були присвячені підтримці Палестини. Про це повідомляє Bild.

"Палестинці в Газі — це лише інструмент для Ірану, а західні діти а-ля "П'ятниці для майбутнього" для них — корисні ідіоти. Організація (Грети Тунберг. — Ред.) де-факто виявляє солідарність із терористами ХАМАС — очевидно, з надзвичайно примітивними базовими знаннями. Водночас активісти схильні до екстремізму. Я гадаю, що це небезпечне поєднання, до якого потрібно ставитися серйозно", — підкреслює Беттіна Рель, експертка з радикальних організацій.

Вона зазначає, що такі організації, як у Грети Тунберг, просто перейняли частину лівого антисемітизму 1960-х років, не особливо замислюючись про першопричини виникнення проблеми.

Експерт із тероризму та політичного насильства Петер Нойман, своєю чергою, бачить чіткий розкол усередині кліматичного руху через війну на Близькому Сході.

"Він відбувається між прихильниками, які здебільшого схильні до боротьби зі зміною клімату, і тими, для кого захист клімату є лише частиною ширшої, лівоекстремістської і, як правило, антикапіталістичної програми", — вважає Нойман.

Як вважає експерт, сама Грета Тунберг, яка від початку була й справді екоактивісткою, останніми роками також радикалізувалася в бік екстремізму.

"Той факт, що Грета Тунберг досі не сказала нічого конкретного про єврейські жертви масового вбивства 7 жовтня, мене розчаровує", — наголосила лідерка німецького осередку "П'ятниці заради майбутнього" Луїза Нойбауер.

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В Ізраїлі на державному рівні "скасували" Ґрету Тунберг: що сталося

Нагадаємо, Фокус писав, що 20 жовтня 20-річна шведська екоактивістка Грета Тунберг підтримала Палестину в конфлікті з Ізраїлем. Вона опублікувала фото, на якому тримає плакат на підтримку Гази. Дівчина закликала "світ" до припинення вогню.

На позицію Тунберг уже відреагував представник ЦАХАЛ Ар'є Шаруз Шалікар. За його словами, ті, хто ототожнює себе з дівчиною, для нього є прихильниками тероризму.